Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Cho thuê nhà phải nộp các loại thuế nào từ năm 2026?

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ năm 2026, dự kiến hộ kinh doanh có doanh thu cho thuê nhà trên 500 triệu đồng/năm có nghĩa vụ nộp ngân sách tổng cộng 10% thuế trên doanh thu. Trong đó, 5% là thuế thu nhập cá nhân, 5% là thuế giá trị gia tăng.

Theo tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (gọi chung là hộ kinh doanh), hộ kinh doanh cho thuê bất động sản, trừ hoạt động kinh doanh lưu trú, nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng phần doanh thu vượt trên 500 triệu đồng nhân với thuế suất 5%.

Với thuế giá trị gia tăng, hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm trên 500 triệu đồng thuộc đối tượng chịu thuế. Thuế giá trị gia tăng áp dụng mức 5%.

10a-4922.jpg
Dự kiến, hộ kinh doanh có doanh thu cho thuê nhà trên 500 triệu đồng/năm có nghĩa vụ nộp ngân sách tổng cộng 10% thuế trên doanh thu.

Doanh thu tính thuế với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

Trong khi thuế thu nhập cá nhân được trừ ngưỡng 500 triệu đồng, thì với thuế giá trị gia tăng, nếu vượt ngưỡng, dự kiến, hộ kinh doanh phải nộp thuế từ đồng doanh thu đầu tiên. Quy định dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Lý giải rõ hơn về nghĩa vụ thuế của các hộ cho thuê nhà, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam - cho biết, theo quy định hiện hành, thu nhập từ cho thuê nhà được xếp vào nhóm thu nhập từ kinh doanh và được tính thuế riêng, không gộp chung với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Khoản thu nhập này không được áp dụng giảm trừ gia cảnh, kể cả trong trường hợp người cho thuê đã cao tuổi, không có lương hưu hay nguồn thu nhập thường xuyên khác. Đây là điểm khác so với cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương.

Như vậy, theo dự kiến, từ năm 2026, hộ kinh doanh có doanh thu cho thuê nhà trên 500 triệu đồng/năm có nghĩa vụ nộp ngân sách tổng cộng 10% thuế trên doanh thu. Trong đó, 5% là thuế thu nhập cá nhân, 5% là thuế giá trị gia tăng.

Cũng theo chuyên gia, để giảm bớt áp lực thủ tục hành chính, pháp luật cho phép các bên linh hoạt thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà về việc bên thuê sẽ thực hiện kê khai và nộp thuế thay cho bên cho thuê. Trong trường hợp này, khoản thuế 10% nộp thay vẫn được coi là chi phí hợp lệ của bên thuê khi hạch toán, đồng thời giúp người cho thuê, đặc biệt là người cao tuổi, tránh phải trực tiếp thực hiện các thủ tục thuế phức tạp.

Cá nhân cho thuê nhà cần chủ động theo dõi doanh thu hằng năm để xác định đúng ngưỡng chịu thuế, đồng thời quy định rõ trách nhiệm nộp thuế trong hợp đồng thuê.

Việt Linh
#thuế hộ kinh doanh #thuế thu nhập cá nhân #giá trị gia tăng #cho thuê nhà

Xem thêm

Cùng chuyên mục