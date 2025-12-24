‘Nóng’ nhân sự cấp cao ngành ngân hàng

TPO - Đại hội đồng cổ đông bất thường cuối năm của ngân hàng “nóng” các nhân sự cấp cao. Các ngân hàng kiện toàn bộ máy nhân sự về tái cơ cấu ngân hàng.

NCB kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao

Sáng nay (24/12), Ngân hàng NCB tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua nhiều vấn đề quan trọng như bầu hội đồng quản trị (HĐQT), ban kiểm soát nhiệm kỳ mới…

Tại đại hội, 8 ứng cử viên được đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ mới gồm 5 ứng viên là các thành viên của HĐQT hiện tại và ba ứng viên mới là ông Tạ Kiều Hưng, hiện là Tổng Giám đốc NCB cùng bà Đỗ Thị Thu Hương và bà Lâm Thùy Dung.

Toàn cảnh đại hội đồng cổ đông Ngân hàng NCB ngày 24/12.

Đại hội đã thông qua việc bầu HĐQT mới gồm 8 thành viên: Bùi Thị Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT; bà Hoàng Thu Trang - Phó Chủ tịch HĐQT; ông Dương Thế Bằng - thành viên HĐQT; bà Nguyễn Thị Hài Hòa - thành viên HĐQT và bà Trịnh Thanh Mai - thành viên độc lập HĐQT; ông Tạ Kiều Hưng, bà Đỗ Thị Thu Hương và bà Lâm Thùy Dung.

Cùng với đó, đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm soát gồm 5 thành viên gồm bà Đỗ Thị Đức Minh, bà Vũ Kim Phượng, bà Phạm Thị Hiền, ông Nguyễn Việt Sơn và ông Lê Văn Quý.

Ngân hàng NCB cho biết, việc kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao trong bối cảnh NCB đang có những bước tiến rất tích cực trong việc triển khai phương án cơ cấu lại và chiến lược mới của ngân hàng. Trên cơ sở đó, NCB cho biết sẽ xây dựng và triển khai chiến lược hoạt động giai đoạn tiếp theo hiệu quả, sắc nét, linh hoạt trên cơ sở minh bạch và tối ưu hóa nguồn lực, đầu tư đúng, trúng để chuẩn hóa các hoạt động của ngân hàng và tăng cường kiểm soát rủi ro tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế, thành công cán đích phương án cơ cấu lại đã đặt ra.

Phát biểu tại Đại hội, bà Bùi Thị Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT NCB - cho biết: “Sau hơn 4 năm tái thiết toàn diện ngân hàng, NCB đã bước những bước đi vững chắc, đúng hướng và thu được những thành quả đáng tự hào. Đại hội hôm nay có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là một kỳ Đại hội để NCB triển khai các nội dung theo quy chuẩn mới của cơ quan quản lý, mà còn ghi dấu mốc chặng đường mới: kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao và nâng cao năng lực mọi mặt của NCB lên tầm cao mới, sẵn sàng cho hành trình bứt tốc mạnh mẽ của ngân hàng”.

Ngân hàng BVBank mới đây đã công bố tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 26/12/2025. Theo đó, ngân hàng này tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Số lượng thành viên HĐQT dự kiến nhiệm kỳ 2025-2030 là 7 thành viên, trong đó một thành viên là người điều hành, 4 thành viên không phải là người điều hành và hai thành viên độc lập. Số lượng thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 là 5 thành viên.

Sự hoán đổi nhân sự cấp cao giữa các ngân hàng

Đại hội đồng cổ đông bất thường LPBank ngày 23/12 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Nguyễn Đức Thụy và ông Nguyễn Văn Thùy - em trai ông Thụy.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Thụy - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Văn Thuỳ - Phó Chủ tịch HĐQT đã gửi đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân. Ông Nguyễn Đức Thụy là Chủ tịch HĐQT LPBank kể từ ngày 9/12/2022 đến nay.

Sau khi rời LPBank, ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Sacombank.

HĐQT LPBank cũng đã quyết định bổ nhiệm ông Hồ Nam Tiến - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 23/12/2025.

Như vậy, HĐQT nhà băng này còn 5 người gồm các ông Phạm Phú Khôi, Hồ Nam Tiến, Bùi Thái Hà, Hình Ngọc Huy và bà Vương Thị Huyền.

Sau chuyển giao công việc tại LPBank, ông Nguyễn Đức Thụy đã chính thức đảm nhiệm vai trò Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Sacombank.

Ngoài ông Thụy, Sacombank cũng thông báo về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, kể từ ngày 23/12/2025. Trước đó, bà Nguyễn Thị Kiều Anh vừa từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc LPBank với lý do cá nhân chỉ sau gần hai tuần bổ nhiệm.

Trước đó, HĐQT KienlongBank công bố ông Trần Hồng Minh đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc từ ngày 1/12.

Ngày 14/11, HĐQT ABBank cũng ban hành các Nghị quyết điều chỉnh các vị trí lãnh đạo chủ chốt của HĐQT và Ban điều hành ngân hàng nhằm củng cố nền tảng quản trị, tăng tốc hiệu quả hoạt động. Theo đó ông Vũ Văn Tiền đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT và ông Đào Mạnh Kháng là Phó Chủ tịch HĐQT. Ông Lê Mạnh Hùng, sinh năm 1979 - được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc và giao đảm nhận nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc ABBank kể từ ngày 14/11/2025.

Việc nhiều ngân hàng đồng loạt họp đại hội đồng cổ đông bất thường vào cuối năm cho thấy hệ thống đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc nhân sự và chiến lược tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu củng cố nền tảng tài chính và mở rộng quy mô hoạt động trong năm 2026.