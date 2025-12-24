Chứng khoán tiếp tục lập đỉnh, nhà đầu tư nhận quà Noel

TPO - Phiên giao dịch cận kề dịp lễ Giáng sinh (24/12) chứng kiến VN-Index nối dài chuỗi tăng điểm, lực kéo chủ yếu từ các cổ phiếu trụ. VN-Index lập đỉnh mới nhưng trạng thái phân hóa càng rõ nét, tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường.

Phiên sáng, VN-Index chủ yếu dao động quanh tham chiếu, lực mua và lực bán giằng co tại các cổ phiếu vốn hóa lớn. Dòng tiền vào thị trường khá dè dặt, tập trung chọn lọc ở một số mã ngân hàng và chứng khoán, trong khi phần lớn cổ phiếu còn lại biến động hẹp.

Bước sang phiên chiều, dòng tiền quay lại rõ rệt hơn trên sàn. Lực cầu gia tăng ở nhóm cổ phiếu trụ giúp VN-Index trở lại sắc xanh, dù độ rộng thị trường vẫn chưa thực sự tích cực. Động lực chính của chỉ số tiếp tục đến từ nhóm Vingroup, các mã ngành tài chính.

VN-Index lập đỉnh mới nhưng trạng thái phân hóa càng rõ nét.

Cổ phiếu VHM trở thành tâm điểm khi tăng kịch trần 6,88%, đóng góp lớn nhất cho VN-Index. VRE tăng 1,17%, trong khi một số cổ phiếu bất động sản khác như DXG, DIG tăng nhẹ. Ngược lại, VIC, VPL giảm nhẹ. Dù vậy, nhờ lực kéo mạnh từ VHM, nhóm này vẫn đóng góp gần 7 điểm cho VN-Index trong phiên.

Nhóm ngân hàng đóng vai trò dẫn dắt với STB tăng mạnh 4,8%, SHB tăng 3,9%, VPB tăng 2,1%, LPB hồi phục 2,4% sau phiên giảm sâu trước đó. Các mã như MBB, ACB, VIB cũng giữ được sắc xanh. Ở chiều ngược lại, VCB giảm nhẹ.

Nhóm chứng khoán giao dịch tích cực hơn so với mặt bằng chung, hưởng lợi từ dòng tiền quay lại các cổ phiếu dẫn dắt. VCI tăng gần 4%, VND tăng 2,3%, SSI tăng 1,8%, SHS tăng 1,4%.

Ở chiều ngược lại , nhóm thép, hoá chất tạo áp lực rõ nét. HPG giảm 0,75%, đặc biệt DGC tiếp tục lao dốc 5,25%, trở thành một trong những cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số. Nhóm dầu khí diễn biến trái chiều với PVT tăng 2,44%, PVD nhích nhẹ, trong khi PVS giảm 1,75%.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 10,67 điểm (0,6%) lên mức 1.782,82 điểm. HNX-Index giảm 2,87 điểm (1,12%) xuống 252,60 điểm. UPCoM-Index giảm 0,05 điểm (0,04%) xuống 119,90 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh hơn 1.063 tỷ đồng trên HoSE, tập trung vào các cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán như STB, MBB, SSI, MWG, VND, VPL. Ngược lại, khối ngoại bán ròng tập trùng vào DGC, VIC, HPG, GMD và DIG.