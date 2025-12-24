Lần đầu tiên, thu ngân sách do ngành Thuế quản lý vượt 2 triệu tỷ đồng

Tổng số thu do cơ quan thuế quản lý khoảng 2,15 triệu tỷ đồng (tính đến ngày 14/12), vượt 25% dự toán. Giai đoạn 2021 – 2025, tổng số thu ngân sách nhà nước ngành thuế quản lý hơn 9,7 triệu tỷ đồng.

Đây là thông tin được Cục Thuế cho biết tại Hội nghị tổng kết công tác Thuế và Tổng kết chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”. Theo đó, đến ngày 14/12, tổng số thu do cơ quan thuế quản lý đạt khoảng 2,1 triệu tỷ đồng, vượt 25% dự toán, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.

Ước tính đến hết ngày 31/12/2025, số thu do cơ quan thuế quản lý sẽ đạt 2.236.900 tỷ đồng, vượt 30,1% dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt 2.189.600 tỷ đồng, chiếm khoảng 98% tổng thu, vượt 31,4% dự toán và tăng 29,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cả 34 địa phương đều hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. Đây cũng là lần đầu tiên số thu do cơ quan thuế quản lý vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, đánh dấu bước phát triển vượt bậc về quy mô nguồn thu sau 80 năm xây dựng và trưởng thành của ngành thuế. Trong số đó, thành phố Hà Nội đạt 631 nghìn tỷ đồng, vượt 32,1% dự toán; Thành phố Hồ Chí Minh đạt 606 nghìn tỷ đồng, vượt 20,8% dự toán.

Tổng thu ngân sách nhà nước của cả giai đoạn 2021–2025 ước đạt 9,7 triệu tỷ đồng. Riêng số thu do cơ quan thuế quản lý trong giai đoạn này ước đạt trên 8,4 triệu tỷ đồng, chiếm 86,1% tổng thu ngân sách nhà nước, gấp 1,5 lần giai đoạn 2016–2020 và gấp 2,5 lần giai đoạn 2011–2015; tốc độ tăng thu bình quân đạt trên 11,5%/năm.

Trong cơ cấu địa phương, có 2 địa phương đạt mức thu trên 2 triệu tỷ đồng là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; 8 địa phương có số thu trên 200 nghìn tỷ đồng; 9 địa phương đạt từ trên 100 nghìn tỷ đến 200 nghìn tỷ đồng; 8 địa phương đạt từ 50 nghìn tỷ đến 100 nghìn tỷ đồng; và 7 địa phương có số thu dưới 50 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu thu ngân sách tiếp tục chuyển dịch theo hướng bền vững, với tỷ trọng thu nội địa ngày càng gia tăng.

Cán bộ thuế xuống từng chợ tuyên truyền cho hộ kinh doanh chuyển đổi thuế khoán sang kê khai.

Ngành Thuế đã tập trung cao độ cho công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, tạo nền tảng pháp lý đồng bộ, minh bạch và hiện đại. Năm 2025, ngành Thuế đã hoàn thành xây dựng khối lượng văn bản quy phạm pháp luật lớn với 9 nghị định và 4 thông tư, đồng thời phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính xây dựng các luật thuế quan trọng khác.

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026

Năm 2026, nhằm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, ngành Thuế sẽ cụ thể hóa nhiệm vụ thu đến từng đơn vị và cán bộ ngay từ đầu năm; khai thác tối đa dư địa thu qua đối chiếu dữ liệu liên ngành với cơ quan liên quan như công an, ngân hàng, tài nguyên và môi trường...; chủ động tham mưu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khơi thông thị trường để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Ngành Thuế theo dõi sát tiến độ thu theo ngày/tuần/tháng; phân tích sâu từng sắc thuế, khu vực kinh tế để nhận diện rủi ro và tham mưu giải pháp điều hành kịp thời. Thực hiện giao chỉ tiêu sát thực tế và gắn trách nhiệm người đứng đầu.

Ngành Thuế cũng sẽ hiện đại hóa hình thức hỗ trợ người nộp thuế, đổi mới tuyên truyền theo chuyên đề, sự kiện và các vấn đề xã hội quan tâm; kịp thời tuyên dương các tổ chức, cá nhân tuân thủ tốt nghĩa vụ thuế.

Trong công tác quản lý kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng, ngành Thuế tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý kê khai, nộp và hoàn thuế theo hướng số hóa, quản lý rủi ro; khai thác tối đa dữ liệu điện tử và khắc phục triệt để tồn tại năm 2025.

Trong công tác kiểm tra chống thất thu, ngành Thuế tổ chức kiểm tra trọng tâm, trọng điểm gắn với quản lý rủi ro; tập trung vào lĩnh vực có dư địa thu lớn và rủi ro thất thu cao. Thực hiện các chuyên đề chống chuyển giá, trốn thuế; ưu tiên rà soát hồ sơ tại cơ quan thuế trước khi kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Nghiên cứu ứng dụng AI để dự báo kết quả xử lý sau kiểm tra.