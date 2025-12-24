Thông tin mới về thí điểm kinh doanh, đặt cược bóng đá quốc tế

TPO - Bộ Tài chính cho rằng đặt cược là ngành nghề nhạy cảm, không khuyến khích người chơi ham mê quá đà. Dự kiến, tối đa 3 doanh nghiệp sẽ được thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, được quảng cáo thông tin về hoạt động đặt cược, cấm các nội dung khuyến khích người chơi hoặc gợi ý việc đặt cược có thể làm giàu.

Tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, Bộ Tài chính cho biết, dự kiến cho phép thí điểm tối đa 3 doanh nghiệp tham gia kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Theo cơ quan soạn thảo do kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là ngành nghề kinh doanh có tính chất nhạy cảm, phạm vi kinh doanh trên toàn quốc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, tiềm ẩn rủi ro về phòng chống rửa tiền và liên quan đến nhiều bộ, ngành, cơ quan. Vì vậy căn cứ quy định Luật Đầu tư, việc quyết định, lựa chọn doanh nghiệp được phép thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế thuộc thẩm quyền của Thủ tướng.

Dự kiến, tối đa 3 doanh nghiệp sẽ được thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hiệp hội Đầu tư nước ngoài đề xuất nâng mức đặt cược tối đa lên 100 triệu đồng một ngày cho mỗi người chơi.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết trình Chính phủ giữ nguyên phương án như dự thảo giới hạn 10 triệu đồng/ ngày. Bởi, hoạt động kinh doanh đặt cược nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi có thưởng lành mạnh và căn cứ vào mức thu nhập bình quân đầu người hiện nay là 5.000 USD/năm. Theo đó, mức 10 triệu đồng nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn thu nhập và hạn chếngười chơi tham gia đặt cược quá mức, tránh tác động lớn đến an ninh trật tự xã hội.

Về quảng cáo, Bộ Tài chính cho biết tiếp thu các ý kiến theo hướng cho phép doanh nghiệp được quảng cáo các nội dung liên quan đến hoạt động đặt cược, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quảng cáo. Tuy nhiên, doanh nghiệp không được phép quảng cáo các nội dung mang tính khuyến khích, gợi ý làm giàu.



Đối với đề xuất cho phép doanh nghiệp thực hiện các chương trình khuyến mại có kiểm soát, VCCI và VAFIE kiến nghị cho phép triển khai trong khuôn khổ chặt chẽ, như yêu cầu phê duyệt trước của cơ quan quản lý, giới hạn giá trị khuyến mại, chỉ áp dụng các hình thức lành mạnh và kèm cảnh báo rủi ro.

Bác bỏ đề xuất trên, Bộ Tài chính cho rằng đặt cược là ngành nghề nhạy cảm, không khuyến khích người chơi ham mê quá đà. Cơ quan soạn thảo cho biết giữ nguyên các quy định tại dự thảo.

Liên quan đến phạm vi các trận đấu, giải đấu bóng đá quốc tế được phép kinh doanh đặt cược, Bộ Công an đề nghị làm rõ căn cứ pháp lý của việc mở rộng. Giải trình vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định hiện hành chỉ cho phép các giải do FIFA công bố, dẫn đến số lượng giải ít (khoảng 4-8 giải/năm) và thời gian tổ chức ngắn (10-30 ngày/giải đấu), khiến hoạt động kinh doanh không thường xuyên và không thu hút được nhà đầu tư.

Do vậy để đảm bảo chặt chẽ, tiếp thu ý kiến của Bộ Công an, dự thảo nghị định mở rộng các trận đấu, giải đấu bóng đá quốc tế so với theo hướng quy định các trận đấu để kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là các trận đấu của giải đấu lớn, có uy tín, có tính chuyên nghiệp cao, được đông đảo người hâm mộ Việt Nam theo dõi.

Các giải đấu, trận thi đấu được phép kinh doanh đặt cược gồm các giải do FIFA, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), châu Á (AFC), Nam Mỹ (CONMEBOL), Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribê (CONCACAF) tổ chức; các trận đấu, giải đấu vô địch quốc gia, cúp quốc gia của 7 nước (Anh, Tây Ban Nha, Ý, Đức, Pháp, Brazil, Argentina) và các nước còn lại trong danh sách 10 quốc gia xếp hạng đầu tiên được FIFA công bố tại tháng 12 năm trước liền kề.