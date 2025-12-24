TKV chạy đua về đích kế hoạch sản xuất than năm 2025

Tranh thủ khí thế thi đua sôi nổi của công nhân các đơn vị ngành than dịp cuối năm, các đơn vị sản xuất than trong Tập đoàn TKV đang gấp rút về đích kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, tạo bước tiền đề cho hoạt động công nghiệp sản xuất than của Quảng Ninh trong năm 2026.

Những ngày cuối năm 2025, không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi khắp các đơn vị ngành Than. Theo đánh giá, năm nay là một năm đầy khó khăn, thách thức với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), đặc biệt về thị trường tiêu thụ, song đến thời điểm này, TKV và các đơn vị vẫn đang nỗ lực để về đích kế hoạch sản xuất kinh doanh. Nhiều đơn vị khối sản xuất về đích sớm, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Ghi nhận tại phân xưởng Khai thác 2, Công ty CP Than Vàng Danh vừa hoàn thành vượt mức 10% kế hoạch sản xuất được giao. Đây là một trong ba đơn vị khai thác chủ lực, có sản lượng cao nhất của Than Vàng Danh.

Công nhân thuộc Công ty Than Vàng Danh đang tích cực sản xuất bù đắp sản lượng cho các đơn vị trong TKV.

Ông Phan Minh Thủy, Quản đốc Phân xưởng, cho biết hết tháng 11/2025, đơn vị đã hoàn thành trên 215.000 tấn than trên kế hoạch 192.000 tấn. Mặc dù đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, song thời điểm hiện nay đang thuận lợi cho nghề mỏ, phân xưởng vẫn tiếp tục duy trì sản lượng để bù cho các đơn vị gặp khó khăn trong Công ty.

Ngoài ra, đơn vị đang tổ chức nhân lực và thiết bị để xén các đường lò chuẩn bị, củng cố các tuyến tiêu thụ than và nâng cao năng lực vận tải, sẵn sàng các diện sản xuất cho quý I/2026. Phân xưởng Khai thác 2 dự kiến sẽ hoàn thành vượt mức sản lượng trên 53.000 tấn than nguyên khai ngay trong những tháng đầu năm 2026.

Năm 2025, tiếp tục ghi dấu ấn của Công ty CP Than Vàng Danh như một trong những đơn vị trụ cột về sản lượng than hầm lò. Giữa bối cảnh các điều kiện địa chất ngày càng phức tạp, tài nguyên xuống sâu, khiến nhiều diện khai thác phải thay đổi phương án, Vàng Danh vẫn duy trì phong độ ổn định nhờ chiến lược tổ chức sản xuất khoa học, áp dụng công nghệ đồng bộ và quản trị an toàn, năng suất ở mức cao.

Bên cạnh đó, Công ty đã tập trung mở diện kịp thời, sắp xếp lại lao động giữa các phân xưởng và tối ưu hóa thiết bị cơ giới hóa. Nhờ đó, hầu hết các đơn vị duy trì sản lượng ổn định, nhiều phân xưởng đạt trên 105% kế hoạch tháng.

Còn tại Công ty Than Núi Béo, mỏ trẻ nhất ngành Than trong lĩnh vực khai thác hầm lò. Một trong những dấu mốc nổi bật của năm 2025 chính là việc Công ty cán mốc tấn than nguyên khai thứ 2 triệu vào đầu quý IV, sớm hơn kế hoạch đề ra hơn một tháng. Thành tích này phản ánh sự cải thiện rõ rệt về năng suất, năng lực tổ chức sản xuất và sự trưởng thành của đội ngũ thợ lò trẻ.

Cùng với đó, Than Núi Béo đã hoàn thành đồng bộ các chỉ tiêu chính, như đào lò, bóc đất đá, chuẩn bị diện, tiêu thụ và doanh thu... Hệ thống điều hành sản xuất tập trung, tự động hóa giám sát khí mỏ, thông gió thoát nước đã giúp Công ty kiểm soát tốt rủi ro và duy trì ổn định sản xuất.

Than Núi Béo lắp đặt hệ thống khai thác hiện đại nhằm gia tăng sản lượng khai thác than.

Ở lĩnh vực khai thác than lộ thiên, trong quý I/2025, các công trường của Công ty Than Hà Tu đang ra sức thi đua sản xuất. Những ngày cuối năm, cán bộ, công nhân công trường Khai thác 2 đang phấn đấu khai thác 230.000 tấn than, vượt 10% so với kế hoạch đề ra. Để đạt mục tiêu này, cùng với việc huy động tối đa nhân lực, thiết bị để đẩy mạnh sản xuất, đơn vị cũng triển khai nhiều giải pháp để tăng thời gian hoạt động hữu ích trên khai trường.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Điều khiển sản xuất Công ty Than Hà Tu, cho biết nhằm đẩy mạnh sản xuất, Công ty đã phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm quý IV/2025. Tong đó, trọng tâm là tập trung điều hành linh hoạt, phát huy tối đa năng suất thiết bị. Đồng thời, siết chặt công tác an toàn, an ninh, quản lý tài nguyên. Hiện trung bình mỗi ngày Công ty khai thác được trên 10.000 tấn than, tăng gấp đôi so với những quý trước đó.

Từ những số liệu sản xuất của các đơn vị trong tập đoàn, nhìn chung bức tranh sản lượng của TKV đang trên đà hoàn thành thắng lợi các sản lượng được giao, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng của Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh.

Tuy nhiên, công tác tiêu thụ than năm nay của TKV gặp nhiều khó khăn do nhiều yếu tố khách quan. Đến thời điểm này, các đơn vị cuối nguồn của TKV vẫn đang nỗ lực ở mức cao nhất để thực hiện kế hoạch được giao.

Trong bối cảnh thị trường tiêu thụ còn đang gặp khó, TKV tăng cường làm việc với các đơn vị đối tác, phân tích sát nhu cầu thị trường điện, chủ động kế hoạch pha trộn và nhập khẩu để đảm bảo đủ loại than cho từng khách hàng.

TKV sắp bước qua năm 2025 bằng dấu ấn của sự đoàn kết, tinh thần kỷ luật - đồng tâm, sự đổi mới trong quản trị và bản lĩnh vượt khó. Đây là tiền đề quan trọng để Tập đoàn tự tin thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng, đóng góp mạnh mẽ vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh và cả nước.