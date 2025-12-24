Than Hạ Long dự kiến khai thác 2,1 triệu tấn than trong năm 2026

Trong năm 2025, Công ty than Hạ Long đã sản xuất đạt 104 kế hoạch năm, thu nhập bình quân của công nhân đạt 24,8 triệu đồng/tháng. Năm 2026, đơn vị này đặt mục tiêu sản xuất 2,1 triệu tấn than và thu nhập tăng trên 2,3% so với 2025.

Công ty than Hạ Long - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), cho biết đơn vị vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2025 và kế hoạch phát triển trong năm 2026. Tham gia hội nghị có ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch HĐTV TKV.

Theo báo cáo, năm 2025, Công ty Than Hạ Long thực hiện sản xuất trên 2 triệu tấn than, đạt 104% kế hoạch năm, đóng góp quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Cùng với sản xuất, công tác chăm lo cho người lao động được Công ty luôn quan tâm, thu nhập bình quân thợ lò năm 2025 đạt trên 24,8 triệu đồng/tháng.

Trong năm 2026, Công ty đặt mục tiêu khai thác 2,1 triệu tấn than, than tiêu thụ trên 2 triệu tấn, thu nhập bình quân thợ lò tăng trên 2,3% so với năm 2025.

Đồng thời, đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm, sớm đưa dự án mỏ Khe Chàm II-IV vào hoạt động, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và các năm tiếp theo. Cùng với đó, Công ty tiếp tục tăng cường công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thợ mỏ bằng nhiều giải pháp, hành động thiết thực, giúp người lao động yên tâm gắn bó, đóng góp cho sự phát triển của Than Hạ Long nói riêng và Tập đoàn nói chung.

Chỉ đạo tại Hội nghị, ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch HĐTV TKV ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và đóng góp của tập thể công nhân, cán bộ Công ty Than Hạ Long trong thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025, đóng góp vào thành tích chung của Tập đoàn.

Đối với nhiệm vụ năm 2026, Chủ tịch HĐTV TKV yêu cầu Công ty Than Hạ Long tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp trong quản lý, điều hành sản xuất, xây dựng kế hoạch sản xuất theo từng tuần, tháng, quý sát với thực tế; tăng cường đầu tư cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa và số hóa, nhằm nâng cao năng suất, đảm bảo an toàn, tăng cường chăm lo cho người lao động.