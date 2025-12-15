Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Trúng gói thầu 1.800 tỷ cấp than chạy thử Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1

Nguyễn Hoàn

Liên danh nhà thầu TNV - SKM vừa trúng gói thầu trị giá hơn 1.800 tỷ đồng cung cấp than nhập khẩu phục vụ chạy thử nghiệm Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư. 

Ngày 13/12, Ban Quản lý dự án điện 2 – Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Liên danh Công ty Cổ phần sản xuất, kinh doanh khoáng sản, dịch vụ cảng TNV – Hải Dương – SKM (gọi tắt là Liên danh TNV – SKM) đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng gói thầu số 21 (MS03-QT1) về việc cung cấp than nhập khẩu phục vụ chạy thử nghiệm Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1.

Gói thầu có tổng giá trị hơn 68,95 triệu USD, tương đương hơn 1.800 tỷ đồng, thực hiện thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Hợp đồng được áp dụng theo loại đơn giá điều chỉnh với thời gian thực hiện 16 tháng.

img-7434.jpg
Ông Đỗ Thành Tài (giữa ảnh), Giám đốc Ban Quản lý dự án điện 2 (EVN) ký kết gói thầu cung cấp than nhập khẩu tổng giá trị hơn 1.800 tỷ đồng với Liên danh TNV-SKM.

Theo thỏa thuận, Liên danh TNV – SKM sẽ đảm nhận cung cấp nguồn than nhập khẩu phục vụ giai đoạn chạy thử nghiệm thu của nhà máy. Mỗi thành viên trong liên danh đảm nhận 50% khối lượng công việc, trong đó nhà thầu TNV giữ vai trò đứng đầu liên danh.

Trước đó, gói thầu số 21 được phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 21/10/2025 đến 26/11/2025. Tại thời điểm đóng thầu, có 3 nhà thầu tham dự, gồm: Liên danh HR&PARNER, Công ty CP Tập đoàn Long Thuận và Liên danh TNV-SKM.

Quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu nghiêm ngặt, Liên danh TNV-SKM đã được xác định là đơn vị đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Đỗ Thành Tài – Giám đốc Ban Quản lý dự án điện 2 (EVN) nhấn mạnh tầm quan trọng của gói thầu đối với tiến độ chung của dự án. Đồng thời, yêu cầu nhà thầu tập trung nguồn lực để đảm bảo nguồn cung nhiên liệu đúng tiến độ và chất lượng.

Đại diện Liên danh TNV-SKM đã cam kết với chủ đầu tư sẽ thực hiện nghiêm túc các điều khoản hợp đồng.

img-7432.jpg
Bà Bùi Nữ Thục Vy (áo đỏ) và ông Hoàng Nam Hải (phải ảnh) hoàn tất ký kết hợp đồng cung cấp than nhập khẩu chạy thử nghiệm Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 với Ban Quản lý dự án điện 2 (EVN).

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án điện 2 làm đại diện chủ đầu tư. Dự án được khởi công cuối năm 2021, với tổng mức đầu tư hơn 42.000 tỷ đồng, sử dụng vốn EVN và vốn vay thương mại trong nước.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích 48,6 ha tại thôn Vịnh Sơn, xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) với quy mô 2 tổ máy, tổng công suất lắp đặt 1.400 MW.

Theo EVN, tiến độ tổng thể của nhà máy hiện đạt hơn 97,2% với nhiều mốc kỹ thuật then chốt đã hoàn thành. Hệ thống bốc dỡ than (CSU) và băng tải BC01-BC02 đã chạy thử đơn động và sẵn sàng cho chạy liên động. Lực lượng thi công đang nỗ lực tập trung chuẩn bị cho mục tiêu hòa lưới Tổ máy 1 dự kiến vào tháng 1/2026.

Khi đi vào vận hành chính thức, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 8,4 tỷ kWh/năm, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cũng như nâng cao độ an toàn và ổn định cho hệ thống điện.

Nguyễn Hoàn
#Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 #Nhiệt điện #than nhập khẩu #gói thầu #chạy thử nghiệm #Tập đoàn Điện lực Việt Nam

