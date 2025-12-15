Hoàng Gia Phát Group phối hợp Báo Tiền Phong trao tặng nhà tình nghĩa cho hoàn cảnh khó khăn

Chiều 14/12, Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Gia Phát (Hoàng Gia Phát Group) phối hợp với Báo Tiền Phong, Phường Cửa Lò, Trung tâm Bóng đá 4You Sport Nghệ An tổ chức buổi Giao lưu bóng đá, trao tặng nhà tình nghĩa cho hộ khó khăn trên địa bàn phường Cửa Lò (Nghệ An).

Toàn cảnh chương trình.

Tại buổi lễ, Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Gia Phát cùng các đại biểu đã trao tặng biển tượng trưng hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho hộ giáo dân Nguyễn Thị Thịnh (trú tại khối Thu Thuỷ 4, phường Cửa Lò).

Được biết, bà Nguyễn Thị Thịnh có hoàn cảnh éo le, là mẹ đơn thân nuôi con bị bệnh bẩm sinh. Hiện tại, căn nhà của gia đình bà Thịnh đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn để gia đình ở và sinh hoạt.

Trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Thịnh.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Thịnh mang ý nghĩa thiết thực, giúp gia đình có được chỗ ở ổn định, an toàn, từ đó yên tâm lao động, chăm sóc con cái và từng bước vượt qua khó khăn. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của xã hội đối với những mảnh đời kém may mắn.

Cũng tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 10 hộ giáo dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ban Tổ chức trao tặng 10 suất quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình giao lưu và trao tặng nhà tình nghĩa không chỉ là hoạt động thiện nguyện đơn thuần mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần “tương thân tương ái” của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Hoàng Gia Phát Group và Báo Tiền Phong, những giá trị nhân văn đã được lan tỏa, góp phần mang lại niềm tin, động lực để các hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Cuối chương trình là trận đấu giao lưu giữa 2 đội bóng FC phường Cửa Lò và đội bóng Hoàng Gia Phát - 4You Sport đã tạo không khí sôi nổi, ấm áp chào mừng mùa Giáng sinh đang đến gần. Trận đấu thể thao trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần lạc quan, yêu đời, cùng hướng tới những giá trị tốt đẹp. Chương trình khép lại trong không khí ấm áp, rộn ràng, mang theo thông điệp về sự sẻ chia, yêu thương và hy vọng, góp phần để mùa Giáng sinh trên địa bàn phường Cửa Lò thêm an lành, trọn vẹn.

2 đội bóng chụp ảnh lưu niệm.

Trận bóng đá diễn ra sôi động.