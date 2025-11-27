Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Báo Tiền Phong và nhà hảo tâm tiếp sức người dân miền núi Khánh Hòa sau lũ

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giữa những khó khăn chồng chất sau mưa lũ, người dân xã miền núi Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa xúc động đón nhận những phần quà nghĩa tình từ Báo Tiền Phong và các nhà hảo tâm.

Ngày 27/11, Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ phối hợp cùng Công ty TNHH Konan Việt Nam và một số nhà hảo tâm đã tổ chức trao tặng 300 tấm chăn và 700kg gạo hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã miền núi Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

z7268188522318-25cb3aa66268c97ddcf7966e50b53b8d.jpg
Nhà báo Trần Công Hoan phát quà cho người dân.

Nhà báo Trần Công Hoan - Phụ trách Phó văn phòng đại diện Báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ, cho biết: Mỗi phần quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng tấm lòng sẻ chia của Báo Tiền Phong cùng các nhà hảo tâm, với mong muốn góp phần giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Tây Khánh Sơn nằm ở phía Tây Nam tỉnh Khánh Hòa, cách trung tâm Nha Trang khoảng 90km, phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc Raglai, sinh kế chủ yếu dựa vào nương rẫy. Trận mưa lũ kéo dài trong thời gian qua đã khiến nhiều khu vực bị chia cắt, người dân không thể lên rẫy sản xuất, đời sống gặp rất nhiều khó khăn.

z7268188522555-9ace015e6a39e29099d6da5b7e9d2480.jpg
Ông Nguyễn Thạch Hùng - Giám đốc Công ty TNHH Konan Việt Nam, tặng quà cho người dân xã Tây Khánh Sơn.

Nhận trên tay phần quà cứu trợ, chị Cao Thị Kiên (thôn Du Oai, xã Tây Khánh Sơn) vui mừng chia sẻ: “Mấy bữa nay chỉ toàn ăn mì tôm, giờ nhận được gạo với nhu yếu phẩm thế này mừng lắm. Cảm ơn các anh bên Báo Tiền Phong và các nhà hảo tâm nhiều lắm.” Cùng thôn, bà Cao Thị Hằng nói trong xúc động: “Mưa gió liên miên không đi rẫy làm được, hết tiền mua gạo. Giờ có gạo, có chăn rồi thấy yên tâm hơn, không còn lo đói nữa.”

Theo ông Cao Minh Vỹ - Chủ tịch UBND xã Tây Khánh Sơn, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại rất lớn. Cụ thể, tại thôn Tà Giang 2 xảy ra sạt lở khiến 1 người tử vong và 3 trẻ em bị thương nhẹ. Toàn xã có 7 căn nhà bị sạt lở, sập hoàn toàn; 10 căn nhà bị bùn đất tràn vào gây hư hỏng; 27 xe cơ giới bị ngập nước, nhiều tài sản sinh hoạt như bồn chứa nước, tủ lạnh, bàn ghế… bị cuốn trôi hoặc hư hỏng.

z7268188542502-caec4eec21e8747810d6e91bdfec1e65.jpg
Đại diện Báo Tiền Phong và các nhà hảo tâm trao quà cho người dân xã Tây Khánh Sơn.

Mưa lũ cũng làm ngập hơn 100ha cây trồng ở xã Tây Khánh Sơn, chủ yếu là sầu riêng, bưởi và cà phê. Lũ cũng cuốn trôi 8 con bò và hơn 300 con gà. Hiện một số tuyến đường vào khu sản xuất vẫn bị sạt lở, người dân chưa thể tiếp cận để thống kê hết thiệt hại.

“Thay mặt chính quyền và bà con nhân dân địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Báo Tiền Phong cùng các nhà hảo tâm đã kịp thời quan tâm, hỗ trợ người dân chúng tôi trong lúc khó khăn. Những phần quà này không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp bà con thêm nghị lực để sớm ổn định cuộc sống”, ông Cao Minh Vỹ nói.

Phùng Quang
#Báo Tiền Phong #mưa lũ #Tây Khánh Sơn #sạt lở

Xem thêm

Cùng chuyên mục