Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Mua đấu giá đất 18 năm, lúc làm nhà mới 'tá hỏa' vì đất… không tồn tại!

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trúng đấu giá, nộp đủ tiền và được cấp sổ đỏ, nhưng sau 18 năm, khi có nhu cầu xây nhà, người dân mới phát hiện lô đất của mình… không có trên thực địa.

Ngày 15/12, tại hội nghị tiếp xúc cử tri do UBND xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức, cử tri xã Bình Sơn kiến nghị lãnh đạo UBND xã Bình Sơn có phương án giải quyết lô đất đã trúng đấu giá cách đây 18 năm nhưng không có trên thực địa.

Ông Đặng Huy Dũng (61 tuổi, ngụ xã Bình Sơn) cho biết, ngày 5/10/2007, ông có tham gia đấu giá và trúng lô đất số 19, thửa đất số 660, tờ bản đồ số 14 (thuộc khu dân cư Cây Trắc, thôn Nam Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn cũ, nay thuộc xã Bình Sơn).

Sau khi trúng đấu giá, ông đã nộp đủ số tiền 183 triệu đồng và được Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 14/3/2008, với thông tin thửa đất số 660, tờ bản đồ số 14.

c5e8f9ab70aafff4a6bb.jpg
Con trai ông Đặng Huy Dũng kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tuy nhiên, đến năm 2018, khi có nhu cầu xây nhà trên lô đất đã trúng đấu giá, ông phát hiện vị trí lô đất (theo bản đồ) của mình không tồn tại trên thực địa. Khu vực được xác định là lô đất của ông hiện đang là đất nông nghiệp của hộ dân khác, người này vẫn đang sử dụng và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp.

“Vị trí lô đất trên bản đồ tôi trúng đấu giá, khi đối chiếu với thực địa lại thuộc khu đất nông nghiệp của người dân và chủ khu đất này vẫn đang có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện tôi không thể xác định được đất của mình ở đâu”, ông Dũng bức xúc.

Ngay khi phát hiện lô đất không có trên thực địa, ông Dũng đã nhiều lần có đơn khiếu nại gửi UBND xã Bình Nguyên (cũ) cùng UBND huyện Bình Sơn (cũ) yêu cầu làm rõ nội dung, nhưng chưa được xem xét.

dd192119ae1821467809-3699.jpg
Bà Võ Thị Hiền - Chủ tịch UBND xã Bình Sơn.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, ông Dũng tiếp tục gửi đơn kiến nghị đến UBND xã Bình Sơn yêu cầu xem xét, giải quyết sự việc. Đến ngày 13/12/2025, UBND xã Bình Sơn mời ông lên làm việc.

Theo biên bản làm việc giữa ông Đặng Huy Dũng và UBND xã Bình Sơn (do bà Võ Thị Hiền - Chủ tịch UBND xã Bình Sơn chủ trì) xác nhận lô đất không có trên thực địa nên “UBND xã Bình Sơn không có cơ sở để xem xét giải quyết” kiến nghị của ông Đặng Huy Dũng.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Đặng Tuấn Cường (con trai ông Đặng Huy Dũng) cho biết, từ khi phát hiện lô đất không có trên thực địa, gia đình ông đã rất nhiều lần gửi đơn kiến nghị nhưng đều bị chính quyền từ chối giải quyết với nhiều lý do. Gia đình mong muốn chính quyền địa phương có hướng giải quyết, trả lại lô đất cho gia đình.

Nguyễn Ngọc
#Vấn đề đất đai và đấu giá đất #Tranh chấp quyền sử dụng đất #Lô đất không tồn tại trên thực địa #Quy trình cấp giấy chứng nhận đất #Kiến nghị và phản ánh của người dân #Vấn đề liên quan đến quản lý đất đai #Thực trạng xử lý tranh chấp đất đai #Chấp nhận và giải quyết khiếu nại đất đai

Xem thêm

Cùng chuyên mục