Mua đấu giá đất 18 năm, lúc làm nhà mới 'tá hỏa' vì đất… không tồn tại!

TPO - Trúng đấu giá, nộp đủ tiền và được cấp sổ đỏ, nhưng sau 18 năm, khi có nhu cầu xây nhà, người dân mới phát hiện lô đất của mình… không có trên thực địa.

Ngày 15/12, tại hội nghị tiếp xúc cử tri do UBND xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức, cử tri xã Bình Sơn kiến nghị lãnh đạo UBND xã Bình Sơn có phương án giải quyết lô đất đã trúng đấu giá cách đây 18 năm nhưng không có trên thực địa.

Ông Đặng Huy Dũng (61 tuổi, ngụ xã Bình Sơn) cho biết, ngày 5/10/2007, ông có tham gia đấu giá và trúng lô đất số 19, thửa đất số 660, tờ bản đồ số 14 (thuộc khu dân cư Cây Trắc, thôn Nam Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn cũ, nay thuộc xã Bình Sơn).

Sau khi trúng đấu giá, ông đã nộp đủ số tiền 183 triệu đồng và được Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 14/3/2008, với thông tin thửa đất số 660, tờ bản đồ số 14.

Con trai ông Đặng Huy Dũng kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tuy nhiên, đến năm 2018, khi có nhu cầu xây nhà trên lô đất đã trúng đấu giá, ông phát hiện vị trí lô đất (theo bản đồ) của mình không tồn tại trên thực địa. Khu vực được xác định là lô đất của ông hiện đang là đất nông nghiệp của hộ dân khác, người này vẫn đang sử dụng và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp.

“Vị trí lô đất trên bản đồ tôi trúng đấu giá, khi đối chiếu với thực địa lại thuộc khu đất nông nghiệp của người dân và chủ khu đất này vẫn đang có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện tôi không thể xác định được đất của mình ở đâu”, ông Dũng bức xúc.

Ngay khi phát hiện lô đất không có trên thực địa, ông Dũng đã nhiều lần có đơn khiếu nại gửi UBND xã Bình Nguyên (cũ) cùng UBND huyện Bình Sơn (cũ) yêu cầu làm rõ nội dung, nhưng chưa được xem xét.

Bà Võ Thị Hiền - Chủ tịch UBND xã Bình Sơn.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, ông Dũng tiếp tục gửi đơn kiến nghị đến UBND xã Bình Sơn yêu cầu xem xét, giải quyết sự việc. Đến ngày 13/12/2025, UBND xã Bình Sơn mời ông lên làm việc.

Theo biên bản làm việc giữa ông Đặng Huy Dũng và UBND xã Bình Sơn (do bà Võ Thị Hiền - Chủ tịch UBND xã Bình Sơn chủ trì) xác nhận lô đất không có trên thực địa nên “UBND xã Bình Sơn không có cơ sở để xem xét giải quyết” kiến nghị của ông Đặng Huy Dũng.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Đặng Tuấn Cường (con trai ông Đặng Huy Dũng) cho biết, từ khi phát hiện lô đất không có trên thực địa, gia đình ông đã rất nhiều lần gửi đơn kiến nghị nhưng đều bị chính quyền từ chối giải quyết với nhiều lý do. Gia đình mong muốn chính quyền địa phương có hướng giải quyết, trả lại lô đất cho gia đình.