Hà Tĩnh: Gần 50 lô đất sau 10 năm ế ẩm bất ngờ được đấu giá trúng cao gây 'sốc'

TPO - Sau 10 năm ế ẩm vì bán không ai mua, Dự án hạ tầng khu dân cư đô thị phía Nam Hà Tĩnh bất ngờ đấu giá thành công 48 lô đất, vượt giá khởi điểm 53,5 tỷ đồng.

Mới đây, 28 lô đất liền kề và 20 lô biệt thự tại Dự án hạ tầng khu dân cư đô thị, thương mại và dịch vụ tổng hợp Đông Nam Kỳ Anh (giai đoạn 1) đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị tổ chức đấu giá thành công.

Được biết, dự án có tổng diện tích 38,7 ha, trong đó giai đoạn 1 được triển khai trên 17,2 ha từ năm 2015. Đến tháng 9/2017, công trình phải tạm dừng thi công do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, khi đó khối lượng thực hiện đã đạt khoảng 85%.

Từ cuối năm 2017, dự án bắt đầu được đưa ra đấu giá với 194 lô đất ở giai đoạn 1, gồm 58 lô liền kề và 136 lô biệt thự. Tuy nhiên, do nhiều khó khăn phát sinh, dù đã tổ chức tới 5 phiên đấu giá, dự án vẫn không thu hút được nhà đầu tư và tất cả đều chưa thành công.

Mới đây, khi các lô đất trong dự án được mở bán đã khiến nhiều người bất ngờ khi số lượng hồ sơ đăng ký rất lớn, tổng số tiền đấu giá thành công vượt ngoài mong đợi. Cụ thể có gần 400 bộ hồ sơ đăng ký với hơn 200 người tham gia đấu giá 28 lô đất liền kề có diện tích 135-150m2, giá khởi điểm từ 975 triệu đồng đến 1,4 tỷ đồng/lô.

Trong số lô trúng đấu giá có 2 lô đất được trả vượt tới 50 bước giá (mỗi bước giá 60 triệu đồng), diện tích lần lượt 147,5m2 (giá khởi điểm hơn 1,1 tỷ đồng) và 135,5m2 (khởi điểm hơn 1,3 tỷ đồng), trúng đấu giá hơn 4 tỷ đồng mỗi lô, vượt tổng giá trị khởi điểm hơn 6 tỷ đồng.

Ngoài ra, 7 lô đất được trả vượt 25-29 bước giá, 5 lô khác vượt 30-35 bước giá, 100% lô đất đấu giá thành công.

Tổng số tiền thu về sau phiên đấu giá ngoài sức mong đợi, đạt hơn 75 tỷ đồng, vượt 43,5 tỷ đồng so với tổng giá trị khởi điểm.

Toàn cảnh dự án nhìn từ trên cao.

Trước đó một ngày (4/12), phiên đấu giá 20 lô biệt thự cũng ghi nhận kết quả tích cực. Dù các lô này có diện tích lớn, từ 459–523m², và thu hút ít sự quan tâm hơn so với các lô liền kề, nhưng vẫn có 94 hồ sơ đăng ký. Kết quả, cả 20 lô đều được bán thành công, mang về hơn 82,3 tỷ đồng, vượt hơn 10 tỷ đồng so với tổng giá trị khởi điểm.

Một nhà đầu tư tham gia đấu giá cho biết, khu đất này nằm ở vị trí rất tiềm năng, sát quốc lộ 1 và được xem như cửa ngõ của KKT Vũng Áng. Không chỉ thuận lợi về giao thông, khu vực còn nằm gần nhiều trục kết nối chính, tạo điều kiện thuận tiện cho phát triển đô thị cũng như đầu tư dài hạn.

Theo nhà đầu tư này, hạ tầng khu dân cư đã được xây dựng đồng bộ và hiện đại, từ hệ thống đường nội bộ, điện nước đến các tiện ích phục vụ sinh hoạt và tiềm năng tăng giá trong tương lai.

"Tôi tham gia trả giá cho hai lô, mức trả cao hơn 25 và 27 bước giá, và thật may mắn khi cả hai đều trúng. Theo tôi, mức giá khởi điểm mà đơn vị đưa ra là phù hợp với tình hình thị trường hiện nay", một nhà đầu tư cho hay.

Theo thông tin từ Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh, đợt này đơn vị tổ chức ba phiên đấu giá với tổng cộng 76 lô đất của dự án, gồm 20 lô biệt thự và 56 lô liền kề. Riêng đợt 3 sẽ đấu giá 28 lô liền kề, dự kiến kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ vào ngày 16/12 và tiến hành phiên đấu giá vào ngày 19/12/2025.