Xây dựng môi trường làm việc an toàn

TP - Chương trình khám sức khỏe miễn phí cho 15.000 công nhân đang được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an triển khai tại 7 tỉnh, thành phố có đông khu công nghiệp. Hoạt động này không chỉ giúp người lao động được thăm khám sức khỏe mà còn trang bị kiến thức pháp luật, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định ngay từ cơ sở.

Khám sức khỏe miễn phí

Sáng 17/11, tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, chương trình khám sức khỏe miễn phí cho công nhân do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc (Bộ Công an) tổ chức - chính thức được khởi động. Đây là hoạt động mở đầu Kế hoạch 2146 nhằm chăm sóc sức khỏe và tuyên truyền pháp luật cho 15.000 công nhân tại bảy tỉnh, thành phố trong giai đoạn 2025 - 2026.

2.000 công nhân, lao động Bắc Ninh được khám bệnh, tư vấn miễn phí

Từ sáng sớm hàng nghìn công nhân đã có mặt để kiểm tra sức khỏe tổng quát, siêu âm, xét nghiệm tầm soát ung thư, sàng lọc Thalassemia… theo gói khám trị giá 1,9 triệu đồng/người. Việc tổ chức khám ngay tại khu công nghiệp giúp công nhân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng trong bối cảnh công nhân thường phải làm việc theo ca, ít có thời gian tự đi khám tại bệnh viện.

Ông Cao Nguyên Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An chia sẻ, đợt khám sức khỏe kéo dài 5 ngày và phục vụ 2.000 người lao động. Nghệ An là một trong những địa bàn có đông công nhân làm việc trong môi trường nhiều nguy cơ bệnh nghề nghiệp, do đó chương trình được triển khai với quy mô lớn và sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn - doanh nghiệp - lực lượng y tế.

Trong khi đó, Thượng tá Nguyễn Thế Nam - Trưởng phòng Công tác dân vận, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ - nhấn mạnh vai trò của công nhân trong phát triển kinh tế - xã hội và tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu công nghiệp. Theo ông, thời gian qua, ngành Công an đã chủ động phối hợp các cơ quan chức năng, các tổ chức Công đoàn để triển khai nhiều mô hình như “Doanh nghiệp an toàn - Công nhân hạnh phúc” hay các tổ tự quản an ninh trật tự trong khu công nghiệp.

Ông Nam cho rằng, trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen, tranh chấp lao động hay lừa đảo trực tuyến ngày càng diễn biến phức tạp, việc lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật vào hoạt động khám sức khỏe là giải pháp cần thiết, giúp công nhân nâng cao ý thức tự bảo vệ và giữ vững môi trường lao động an toàn ngay từ cơ sở.

Sau Nghệ An, sáng 28/11, Bắc Ninh tiếp tục trở thành địa phương thứ hai triển khai chương trình. Tại Công ty SJ Tech Việt Nam (Khu công nghiệp Vân Trung), 2.000 công nhân được thăm khám miễn phí. Bắc Ninh hiện có hơn 300.000 lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp; nhu cầu khám - tư vấn sức khỏe định kỳ rất lớn nhưng không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận dịch vụ chất lượng.

Bà Đỗ Hồng Vân, Phó Trưởng ban Quan hệ Lao động - Tổng LĐLĐ Việt Nam chia sẻ, chương trình là bước nối dài của mô hình “Sức khỏe của bạn”, đã và đang đem lại lợi ích thiết thực cho hàng chục nghìn người lao động. Theo bà Vân, việc tổ chức khám ngay tại doanh nghiệp giúp người lao động phát hiện sớm bệnh lý tiềm ẩn, đồng thời giảm áp lực chi phí y tế trong bối cảnh đời sống công nhân còn nhiều khó khăn.

Song song với khám sức khỏe, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật tập trung vào phòng chống tội phạm công nghệ cao, nhận diện tín dụng đen, kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp trong doanh nghiệp. Theo bà Vân, việc Bắc Ninh tiếp nối Nghệ An triển khai chương trình cho thấy kế hoạch đang được vận hành đúng tiến độ, đồng thời tạo nên hiệu ứng tích cực tại các khu công nghiệp - nơi tập trung lực lượng lao động lớn nhất của cả nước.

Hành trình lan tỏa

Theo kế hoạch, chương trình khám miễn phí sẽ triển khai tại bảy tỉnh, thành phố gồm Hải Phòng, Nghệ An, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Đồng Nai, Lâm Đồng và TPHCM trong giai đoạn 2025 - 2026. Mỗi đợt kéo dài 5 - 10 ngày, thực hiện vào cuối tuần nhằm phù hợp lịch sản xuất. Mỗi ngày có 400 người được khám, chia thành hai buổi sáng - chiều.

Đợt khám đầu tiên tại Nghệ An đã hoàn thành, Bắc Ninh đang triển khai và các địa phương khác sẽ tiếp tục tổ chức theo kế hoạch. TPHCM là địa phương có số lượng công nhân được khám nhiều nhất với 4.000 người.

Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu công đoàn các tỉnh lập danh sách cụ thể, ưu tiên công nhân trực tiếp sản xuất, người có hoàn cảnh khó khăn hoặc làm việc trong môi trường nguy cơ bệnh nghề nghiệp cao. Bên cạnh đó, công đoàn cơ sở phải phối hợp doanh nghiệp chuẩn bị địa điểm, hỗ trợ y tế và đảm bảo an ninh trong suốt quá trình triển khai. Ngoài ra, chuẩn bị maket, băng-zôn tuyên truyền về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Phân công cán bộ phối hợp với Đoàn khám bệnh để hướng dẫn công nhân lao động tham gia khám bệnh. Đồng thời, phối hợp với công an cấp tỉnh bố trí chỗ ăn, ngủ cho Đoàn công tác khám bệnh.

Đại diện Bộ Công an cho rằng, mô hình kết hợp khám sức khỏe - tuyên truyền pháp luật - tư vấn an ninh là một bước đi nhân văn, toàn diện. Khi công nhân có kiến thức, có sức khỏe và có ý thức tự bảo vệ, môi trường lao động sẽ an toàn hơn, mâu thuẫn giảm, tội phạm khó len lỏi, doanh nghiệp phát triển bền vững hơn và đời sống xã hội ổn định hơn.

Về phía công nhân, nhiều người xem đây là cơ hội quý báu bởi chi phí khám tổng quát khá cao so với thu nhập. Gói khám trị giá 1,9 triệu đồng - bao gồm nhiều hạng mục tầm soát quan trọng - là điều không phải ai cũng có điều kiện tự chi trả.