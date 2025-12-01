Công an An Giang phát động ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

Những ngày qua, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Trong bão lũ, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm nhận nhiệm vụ để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.
Phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình của dân tộc, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lê Văn Quý - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang kêu gọi, toàn thể cán bộ, chiến sĩ tích cực đóng góp kinh phí hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên.
Theo Đại tá Quý, sự chung tay này không chỉ mang ý nghĩa vật chất, còn động viên tinh thần lớn lao, giúp đồng bào và đồng chí vùng lũ thêm vững tin vượt qua khó khăn. Mỗi cán bộ, chiến sĩ thể hiện trách nhiệm và tấm lòng của mình, chung tay đóng góp nhằm tiếp thêm nguồn lực để người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.
Toàn bộ kinh phí đóng góp sẽ được chuyển đến đúng địa phương, đúng người dân bị thiệt hại.