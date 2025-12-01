Công an An Giang phát động ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Sáng 1/12, tại lễ chào cờ đầu tháng, Công an tỉnh An Giang phát động quyên góp ủng hộ người dân miền Trung, Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Lãnh đạo Công an tỉnh kêu gọi cán bộ, chiến sĩ chung tay sẻ chia, tiếp thêm nguồn lực để bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Những ngày qua, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Trong bão lũ, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm nhận nhiệm vụ để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

﻿1z6a5758.jpg
Đại tá Lê Văn Quý - Phó Giám đốc Công an tỉnh kêu gọi cán bộ, chiến sĩ ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên.

Phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình của dân tộc, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lê Văn Quý - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang kêu gọi, toàn thể cán bộ, chiến sĩ tích cực đóng góp kinh phí hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên.

1z6a5759.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ chào cờ và phát động ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.

Theo Đại tá Quý, sự chung tay này không chỉ mang ý nghĩa vật chất, còn động viên tinh thần lớn lao, giúp đồng bào và đồng chí vùng lũ thêm vững tin vượt qua khó khăn. Mỗi cán bộ, chiến sĩ thể hiện trách nhiệm và tấm lòng của mình, chung tay đóng góp nhằm tiếp thêm nguồn lực để người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

1z6a5770.jpg
Ban Giám đốc, các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ Công an An Giang quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung, Tây Nguyên bị lũ lụt. Ảnh: Tiến Tầm.

Toàn bộ kinh phí đóng góp sẽ được chuyển đến đúng địa phương, đúng người dân bị thiệt hại.

Nhật Huy
