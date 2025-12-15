Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Sỹ Thanh tin tưởng Hà Nội sẽ đạt 'tăng trưởng như mong muốn'

TPO - Với những điều kiện thuận lợi về cơ chế, người dân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh bày tỏ niềm tin Hà Nội sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng như mong muốn, đồng thời đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự xã hội. Ông Thanh chia sẻ, dù ở cương vị nào ông cũng là công dân Thủ đô, "luôn bên cạnh Hà Nội, đi cùng Hà Nội, cùng các đồng chí thực hiện công việc chung".

Chiều 15/12, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh và các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 10 TP Hà Nội, tiếp xúc cử tri 9 xã: Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh, Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh (TP Hà Nội), thông tin kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Chia sẻ tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cho biết, Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối của Quốc hội khóa XV, cũng là kỳ chuyển tiếp, khi cả nước chuyển sang thế phát triển mạnh mẽ hơn. Tại kỳ họp này, rất nhiều luật và nghị quyết được thông qua.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh. Ảnh: Đ.T



Ông Thanh nêu, từ chỗ thể chế từng được nhìn nhận là "điểm nghẽn", "điểm yếu", nay đã trở thành điểm mạnh sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 66, để cả nước có cơ hội tăng tốc, phát triển nhanh hơn trong thời kỳ mới.

"Và điều này được thể hiện ngay trong Kỳ họp thứ 10, khối lượng luật rất lớn. Đặc biệt là tinh thần chuyển tải trong rất nhiều điều luật quan trọng là sát với thực tiễn hơn, sát với hơi thở cuộc sống hơn và gần với nguyện vọng của người dân hơn", ông Thanh nói.

Chia sẻ ở góc độ cá nhân, ông Thanh cho biết, ông ứng cử và trở thành đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, sau đó được chuyển về Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội. Sau 3 năm 4 tháng giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Theo ông Thanh, ở thời điểm mới về tiếp xúc cử tri ở Hà Nội (năm 2022), ông thấy rất nhiều cán bộ không dám đề xuất, không mạnh dạn đề xuất hoặc không mạnh dạn sáng kiến vì "rất nhiều lý do". Nhưng đáng mừng là sau thời gian đó, Hà Nội nói chung và đặc biệt là đội ngũ cán bộ các sở, ngành và các xã, phường đã rất mạnh dạn, quyết liệt, dám đề xuất trong công việc.

Ông Thanh đánh giá, ở thời điểm hiện tại, Hà Nội có một hệ thống cơ chế "mạnh nhất từ trước đến nay". "Tất cả thẩm quyền, Quốc hội đã trao về cho HĐND thành phố. Tức là chúng ta đã dũng cảm đề xuất và cũng được Quốc hội tin tưởng giao cho việc đó, cả hệ thống chính trị giao cho", ông Thanh nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết thêm, chưa bao giờ Hà Nội có một đội ngũ cán bộ hùng hậu, tinh nhuệ như bây giờ. Hiện, mọi việc được cán bộ làm rất nhanh. Ngoài ra, cũng chưa bao giờ có Hà Nội sự đồng thuận của người dân cao như hiện tại. Theo đó, người dân biết chia sẻ với chính quyền những lúc khó khăn, thiên tai, dịch bệnh. Người dân cũng biết động viên chính quyền, động viên cán bộ vững vàng đi lên.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết thêm, chưa bao giờ Hà Nội có một đội ngũ cán bộ hùng hậu, tinh nhuệ như bây giờ. Hiện, mọi việc được cán bộ làm rất nhanh. Ngoài ra, cũng chưa bao giờ có Hà Nội sự đồng thuận của người dân cao như hiện tại. Theo đó, người dân biết chia sẻ với chính quyền những lúc khó khăn, thiên tai, dịch bệnh. Người dân cũng biết động viên chính quyền, động viên cán bộ vững vàng đi lên.



"Tôi sẽ luôn bên cạnh Hà Nội, đi cùng Hà Nội, cùng các đồng chí thực hiện công việc chung, đảm bảo Hà Nội phát triển theo như nguyện vọng của bà con, cán bộ và nhân dân Thủ đô", ông Thanh nói.