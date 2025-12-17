Cục CSGT chỉ ra nhiều bất hợp lý tồn tại trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

TPO - Cục CSGT phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra thực tế và chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đồng thời kiến nghị đơn vị vận hành, quản lý có biện pháp khắc phục.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: Quốc Triều.

Ngày 17/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tháng 8/2025, Cục CSGT phối hợp Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra thực tế công tác tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và kiến nghị Tổng công ty VEC (đơn vị quản lý, khai thác đường) khắc phục 9 nội dung về tổ chức giao thông, hạ tầng giao thông, biển báo, làn dừng cấp.

Theo Cục CSGT, đến nay đơn vị quản lý tuyến đường mới hoàn thành công tác đề xuất cấp trên giải quyết 3 kiến nghị, nhưng chưa triển khai thực tế, còn lại 6 kiến nghị đang lập kế hoạch và nghiên cứu tiếp tục khắc phục.

Cụ thể, trên toàn tuyến, độ rộng của làn dừng xe khẩn cấp là 2,5m, theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 117:2024/BGTVT về đường bộ cao tốc, làn dừng xe khẩn cấp có chiều rộng tối thiểu 3m đối với đường cấp 120. Đề nghị sớm thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp làn khẩn cấp theo quy chuẩn cao tốc bảo đảm an toàn giao thông.

Cục CSGT đề nghị rà soát, đưa ra phương án xử lý phù hợp nhằm khắc phục tình trạng một số điểm có hiện tượng bị lóa sáng do đèn chiếu sáng của phương tiện lưu thông ngược chiều (Km25-Km26, Km46+100,…).

Bên cạnh đó, đề nghị căn cứ bán kính đường cong bằng và độ dốc siêu cao thực tế để tính toán và đề xuất tốc độ khai thác phù hợp khi các phương tiện lưu thông trên Ramp C1 và Ramp D thuộc nút đường dẫn ra Hà Lam; Tại cấu kiện con lươn tim đường dẫn ra Hà Lam thiếu chống chói đề nghị thay bằng lan can bê tông.

Đề nghị tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên (phát cây, cắt cắt cỏ, nạo vét cống rãnh thoát nước, vệ sinh mặt dường, vệ sinh biển báo, v.v…) để bảo đảm ATGT; hoàn thiện hệ thống đường gom toàn tuyến theo thiết kế đã được phê duyệt.

Cục CSGT cũng chỉ ra hiện trạng tuyến đã bố trí các điểm quay đầu xe khẩn cấp bằng hộ lan tôn sóng, tuy nhiên, việc tháo dỡ rất khó khăn, trong trường hợp khẩn cấp sẽ mất rất nhiều thời gian, do đó kiến nghị nghiên cứu, có giải pháp cải tạo, điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình thực tế, dễ tháo lắp để kịp thời phân luồng điều tiết giao thông khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Chưa xử lý xong tồn tại cũ lại phát hiện 8 tồn tại mới

Ngày 15/12, qua khảo sát thực tế, tổ công tác Cục CSGT tiếp tục phát hiện các tồn tại trên tuyến ảnh hưởng đến việc đảm bảo TTATGT, như: Trạm dừng nghỉ đã có quy hoạch 3 vị trí (2 vị trí dừng đỗ, 1 vị trí trạm dừng nghỉ Km67). Hiện nay mới đang triển khai 1 vị trí dừng đỗ (km96), chưa đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ.

Theo thiết kế chiều rộng làn dừng khẩn cấp là 2,5m (thực tế đo mép trong của vạch sơn được 2,25m). Nếu đối chiếu với QCVN 117:2024, chỉ áp dụng cho những tuyến cao tốc có tốc độ khai thác 80km/h tuy nhiên hiện tại tuyến đang khai thác với tốc độ khai thác 120km/h.

Toàn tuyến đã được đầu tư hệ thống thoát nước dọc 2 bên đường, tuy nhiên trên tuyến còn nhiều đoạn vẫn còn đọng nước (km36, …), thiết kế thoát nước mặt đường một số vị trí chưa đảm bảo. Rất nhiều chỗ hàng rào lưới B40 đã bị tháo dỡ chưa khắc phục.

Bên cạnh đó, tại thời điểm rà soát có hiện tượng vật liệu rơi vãi phía lưng đường cong các nhánh ram tại nút giao Hà Lam. Kiến nghị cty VEC kiểm tra lại độ dốc siêu cao, yếu tố hình học các ram để điều chỉnh tốc độ tối đa cho phù hợp và sơn gờ giảm tốc, biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho các phương tiện .

Trên tuyến tại km34+800 sạt lở chưa khắc phục sửa chữa kịp thời, cảnh báo tạm thời bằng các chóp nón, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Tại các mố cầu và mặt đường không êm thuận lồi lõm; nhiều vị trí mặt đường xấu mất an toàn giao thông.

Chưa triển khai thực hiện việc phân làn xe con và xe khách xe tải trên tuyến theo đề nghị của Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam.