Phú Thọ: Phát hiện bom 'khủng' hơn 500kg ở ven sông

TPO - Một quả bom nặng khoảng 500kg, còn sót lại từ thời kỳ chiến tranh, vừa được phát hiện tại khu vực ven sông Hẹ, xã Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ.

Sáng 22/12, tại khu vực ven sông Hẹ khu Trầu, xã Văn Miếu, người dân và chính quyền địa phương phát hiện một quả bom có kích thước lớn còn sót lại từ thời kỳ chiến tranh.

Lực lượng chức năng xử lý bom. Ảnh: Minh họa

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định quả bom nằm ở khu vực ven sông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân và các công trình lân cận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng của tỉnh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 và UBND xã Văn Miếu tổ chức khoanh vùng hiện trường, bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ, đồng thời tuyên truyền, cảnh báo người dân không tiếp cận khu vực phát hiện bom nhằm phòng tránh rủi ro.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, quả bom dài khoảng 1,3m, đường kính 40cm, trọng lượng ước khoảng 500kg. Đây là loại bom còn sót lại từ thời kỳ chiến tranh, do thực dân Pháp thả xuống trước năm 1954.

Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ cùng các cơ quan liên quan đã xây dựng phương án vận chuyển và tổ chức xử lý theo đúng quy trình, quy định về quản lý, xử lý vật liệu nổ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và khu vực xung quanh.