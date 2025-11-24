Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Huỷ nổ quả bom nặng hơn 1 tấn được phát hiện gần cầu Việt Trì

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 24/11, tại thao trường huấn luyện thuộc phường Tân Hòa (tỉnh Phú Thọ), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Phú Thọ tổ chức hủy nổ thành công một quả bom hơn 1 tấn được người dân phát hiện trên sông Lô, thuộc phường Thanh Miếu, gần cầu Việt Trì.

bom-1.jpg
Bộ đội Công binh đưa bom vào hiện trường hủy nổ.

Theo Bộ CHQS tỉnh, đây là một trong những quả bom có kích thước lớn nhất từng được tìm thấy trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng nếu không được xử lý kịp thời.

Trước đó, vào ngày 17/11/2025, người dân khu Hồng Hà 2, phường Thanh Miếu (tỉnh Phú Thọ) phát hiện một quả bom nằm sâu dưới nước, sát khu vực cầu Việt Trì, sau đó đã đưa về bờ và báo cho cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công binh Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh. Qua khảo sát, lực lượng chuyên môn xác định đây là phần thân còn lại của bom M118 do không quân Mỹ sử dụng trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam.

bom-3.jpg
Bộ đội Công binh thực hiện các bước kỹ thuật để hủy nổi quả bom.

Theo đánh giá ban đầu, phần còn lại của quả bom có chiều dài khoảng 2m, đường kính khoảng 60cm và nặng khoảng 1,2 tấn. Bên trong vẫn chứa khoảng 1 tấn thuốc nổ tritonal, loại thuốc nổ mạnh được sử dụng trong các loại bom phá có sức công phá lớn. Đáng chú ý, kiểm tra kỹ thuật cho thấy ngòi nổ vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị tác động bởi môi trường nước hay va chạm bên ngoài.

Điều này khiến mức độ nguy hiểm của quả bom được đánh giá ở mức rất cao, có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho người dân và các phương tiện lưu thông qua lại khu vực cầu Việt Trì.

Ngay sau khi xác định mức độ nguy hiểm, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ đã triển khai lực lượng công binh cùng các đơn vị liên quan tổ chức khoanh vùng, cắm biển cảnh báo và lập hàng rào an toàn quanh khu vực phát hiện bom.

bom-2.jpg
Hủy nổ thành công quả bom 1 tấn.

Lực lượng quân sự phối hợp với công an và chính quyền phường Thanh Miếu tiến hành điều tiết giao thông đường thủy, đường bộ, đồng thời triển khai phương án trục vớt và vận chuyển quả bom về thao trường để tiêu hủy.

Sau nhiều bước xử lý kỹ thuật chuyên sâu, quả bom được hủy nổ thành công trong điều kiện an toàn tuyệt đối, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến khu dân cư và hoạt động chung quanh.

Viết Hà
#quả bom nặng 1 tấm #tỉnh Phú Thọ #sông Lô #hủy nổ #Quân đội #lực lượng Công binh

