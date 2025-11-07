Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Trục vớt quả bom nặng 2,5 tạ dưới lòng sông

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong quá trình đi đánh cá, người dân đã phát hiện quả bom nặng khoảng 250kg sót lại từ thời chiến tranh vẫn còn nguyên kíp nổ.

Ngày 7/11, Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 Tương Dương và Ban Chỉ huy Quân sự xã Tương Dương trục vớt, hủy nổ thành công một quả bom phá còn sót lại từ thời chiến tranh.

577178342-32343773111904710-8594751579801304102-n.jpg
Quả bom được trục vớt dưới lòng sông lên bờ.

Trước đó vào đêm 30/10, người dân đi đánh bắt cá trên sông Nậm Mô đoạn qua địa bàn bản Pủng (xã Tương Dương) đã phát hiện một quả bom lớn. Thời điểm phát hiện, quả bom cách bờ sông khoảng 30m và chỉ lộ ra khi nước sông rút.

Nhận được tin báo từ người dân, Ban chỉ huy Quân sự xã Tương Dương đã cử lực lượng xuống xác minh thông tin đồng thời căng dây khoanh vùng bảo vệ hiện trường chờ lực lượng chức năng xử lý. Người dân cũng được cảnh báo không di chuyển qua khu vực có bom.

578771179-32343772658571422-7406412075691766987-n.jpg
Quả bom được tháo ngòi nổ và vận chuyển đi tiêu hủy.

Ngày 7/11, lực lượng chức năng tiến hành trục vớt quả bom ra khỏi lòng sông. Theo xác định, đây là loại bom phá, có ký hiệu MK - 82, đường kính 30cm, dài 140cm, nặng khoảng 250kg, còn nguyên kíp nổ. Quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An sau đó đã tiến hành vô hiệu hóa ngòi nổ và vận chuyển quả bom đến khu vực khe Bu Lộn (bản Thạch Dương, xã Tương Dương) để tiến hành tiêu huỷ thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

576213332-32343773245238030-7689148145432836937-n.jpg
Quả bom được tiêu hủy an toàn.
Ngọc Tú
#Nghệ An #bom #bom dưới sông #phát hiện bom #hủy nổ bom #bom khủng #bom sau chiến tranh

Xem thêm

Cùng chuyên mục