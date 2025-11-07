Trục vớt quả bom nặng 2,5 tạ dưới lòng sông

TPO - Trong quá trình đi đánh cá, người dân đã phát hiện quả bom nặng khoảng 250kg sót lại từ thời chiến tranh vẫn còn nguyên kíp nổ.

Ngày 7/11, Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 Tương Dương và Ban Chỉ huy Quân sự xã Tương Dương trục vớt, hủy nổ thành công một quả bom phá còn sót lại từ thời chiến tranh.

Quả bom được trục vớt dưới lòng sông lên bờ.

Trước đó vào đêm 30/10, người dân đi đánh bắt cá trên sông Nậm Mô đoạn qua địa bàn bản Pủng (xã Tương Dương) đã phát hiện một quả bom lớn. Thời điểm phát hiện, quả bom cách bờ sông khoảng 30m và chỉ lộ ra khi nước sông rút.

Nhận được tin báo từ người dân, Ban chỉ huy Quân sự xã Tương Dương đã cử lực lượng xuống xác minh thông tin đồng thời căng dây khoanh vùng bảo vệ hiện trường chờ lực lượng chức năng xử lý. Người dân cũng được cảnh báo không di chuyển qua khu vực có bom.

Quả bom được tháo ngòi nổ và vận chuyển đi tiêu hủy.

Ngày 7/11, lực lượng chức năng tiến hành trục vớt quả bom ra khỏi lòng sông. Theo xác định, đây là loại bom phá, có ký hiệu MK - 82, đường kính 30cm, dài 140cm, nặng khoảng 250kg, còn nguyên kíp nổ. Quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An sau đó đã tiến hành vô hiệu hóa ngòi nổ và vận chuyển quả bom đến khu vực khe Bu Lộn (bản Thạch Dương, xã Tương Dương) để tiến hành tiêu huỷ thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.