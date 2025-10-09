Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phát hiện quả bom nặng hơn 340kg trong vườn nhà dân ở Lào Cai

Khắc Đào - Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 9/10, tại khu vực thôn Sân Bay (xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức hủy nổ bom, đảm bảo an toàn cho người dân.

Trước đó, vào cuối tháng 6/2025, ông Lê Ngọc Minh (SN 1975, trú tại thôn Trái Hút, xã Đông Cuông) phát hiện một dị vật bằng sắt, hình tròn, nhô lên khoảng 20 cm trong vườn ngô của ông Nguyễn Văn Dương (SN 1981, thôn Sân Bay, xã Đông Cuông). Nghi là bom, có thể gây nguy hiểm cho người dân, ông Minh đã tự đào sâu thêm khoảng 1 mét và chôn lấp dị vật để đảm bảo an toàn. Đến ngày 18/9, ông Minh đã đến Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Cuông trình báo vụ việc để được kiểm tra, xác minh.

z7098059153430-2025885777a99d6d5791e76cf249ff6d.jpg
Lực lượng chức năng di dời quả bom đến vị trí thực hiện hủy nổ. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Lào Cai.

Sau đó, Ban CHQS xã Đông Cuông và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 Mậu A đã cử lực lượng xuống hiện trường, khoanh vùng, cắm biển báo nguy hiểm, thông báo cho người dân lân cận và tiến hành cắt cử lực lượng canh gác.

Qua xác minh, đây là loại bom Mỹ thả trong chiến tranh đánh phá miền Bắc vào những năm 1968 - 1970, vỏ còn nguyên, đường kính 0,4m, chiều dài 1,2m, trọng lượng 340kg không chủng loại, là loại bom nổ phá. Quả bom nằm sâu dưới đất khoảng 45cm.

z7098056124732-41c7d987c502e5494a959961ba55bea8.jpg
Quả bom từ những năm 1960 - 1970, có trọng lượng 340kg, là loại bom nổ phá. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Lào Cai.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban Công binh Bộ CHQS tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch, di chuyển quả bom đến vị trí phá hủy ở thôn Sân Bay, xã Đông Cuông.

Ngày 9/10, quả bom đã được tổ chức hủy nổ theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Khắc Đào - Thành Đạt
#Hủy nổ bom chiến tranh #Phòng chống tai nạn bom mìn #Di dời bom Mỹ thời chiến #An toàn trong xử lý bom mìn #An ninh địa phương Lào Cai

Xem thêm

Cùng chuyên mục