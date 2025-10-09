Phát hiện quả bom nặng hơn 340kg trong vườn nhà dân ở Lào Cai

TPO - Ngày 9/10, tại khu vực thôn Sân Bay (xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức hủy nổ bom, đảm bảo an toàn cho người dân.

Trước đó, vào cuối tháng 6/2025, ông Lê Ngọc Minh (SN 1975, trú tại thôn Trái Hút, xã Đông Cuông) phát hiện một dị vật bằng sắt, hình tròn, nhô lên khoảng 20 cm trong vườn ngô của ông Nguyễn Văn Dương (SN 1981, thôn Sân Bay, xã Đông Cuông). Nghi là bom, có thể gây nguy hiểm cho người dân, ông Minh đã tự đào sâu thêm khoảng 1 mét và chôn lấp dị vật để đảm bảo an toàn. Đến ngày 18/9, ông Minh đã đến Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Cuông trình báo vụ việc để được kiểm tra, xác minh.

Lực lượng chức năng di dời quả bom đến vị trí thực hiện hủy nổ. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Lào Cai.

Sau đó, Ban CHQS xã Đông Cuông và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 Mậu A đã cử lực lượng xuống hiện trường, khoanh vùng, cắm biển báo nguy hiểm, thông báo cho người dân lân cận và tiến hành cắt cử lực lượng canh gác.

Qua xác minh, đây là loại bom Mỹ thả trong chiến tranh đánh phá miền Bắc vào những năm 1968 - 1970, vỏ còn nguyên, đường kính 0,4m, chiều dài 1,2m, trọng lượng 340kg không chủng loại, là loại bom nổ phá. Quả bom nằm sâu dưới đất khoảng 45cm.

Quả bom từ những năm 1960 - 1970, có trọng lượng 340kg, là loại bom nổ phá. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Lào Cai.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban Công binh Bộ CHQS tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch, di chuyển quả bom đến vị trí phá hủy ở thôn Sân Bay, xã Đông Cuông.

Ngày 9/10, quả bom đã được tổ chức hủy nổ theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.