Xã hội

Học sinh vùng cao được tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn

Hà Thu

Ngày 13/10, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đã phối hợp với trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Sà Phìn (743 học sinh) và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Sủng Là (670 học sinh) tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang tổ chức tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn.

Bà Phạm Thị Tân, Chi hội trưởng Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang cho biết, toàn tỉnh có 230 người chết, 395 người bị mất một phần cơ thể do bom mìn. Thời gian qua, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đã giúp nạn nhân 105 con bò giống sinh sản, trợ giúp lắp chân giả cho 51 người, tặng trên 200 suất quà mỗi năm.

Thầy Lương Minh Hoạt, hiệu trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Sà Phìn, chia sẻ: "Học sinh của trường thường xuyên được tuyên truyền phòng chống cháy nổ, pháo nổ lồng ghép vào các tiết học vì đây là khu vực vùng biên vốn tiếp xúc nhiều với pháo nổ.

Các học sinh trường PTDTBT tiểu học và THCS Sà Phìn

Đây là lần đầu tiên các em được xem video clip tuyên truyền phòng chống tai nạn bom mìn một cách đầy đủ, chi tiết nhất".

Các thông điệp tuyên truyền ﻿dễ nhớ

Ngoài video tuyên truyền của Hội, các trường đã tổ chức cuộc thi về phòng tránh tai nạn bom mìn với tên gọi "Chúng em tham gia phòng tránh tai nạn bom mìn Việt Nam năm 2025" và được các em nhiệt tình hưởng ứng.

Các học sinh trường PTDTBT tiểu học Sủng Là chăm chú nghe tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn

Ông Ly Ngọc Long - Phó Chủ tịch UBND xã Sà Phìn phát biểu: "Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những hậu quả đau thương của nó vẫn còn hiện hữu, âm ỉ trong lòng đất. Đó là bom, mìn, vật nổ còn sót lại. Đây chính là những "kẻ thù giấu mặt", không phân biệt người lớn hay trẻ em, có thể cướp đi sinh mạng, gây ra thương tật vĩnh viễn cho bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào nếu chúng ta chủ quan, thiếu hiểu biết. Chính vì vậy, việc tổ chức chương trình tuyên truyền hôm nay tại trường học là một hoạt động vô cùng cấp thiết".

Ngoài ra, Hội đã trao tặng hỗ trợ sinh kế cho 30 nạn nhân bom mìn, mỗi nạn nhân được hỗ trợ 6 triệu đồng. Một số hộ đã dùng số tiền hỗ trợ này mua lợn con và bê để phát triển chăn nuôi.

Trung tướng Phạm Ngọc Khoá, Phó Chủ tịch thường trực Hội, chia sẻ: "Đây là món quà tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng góp phần hỗ trợ các gia đình nạn nhân bom mìn cải thiện cuộc sống, vượt lên khó khăn. Hy vọng các gia đình sử dụng hiệu quả khoản hỗ trợ này để thoát nghèo bền vững".

Gia đình ông Vàng Chúa Dính, 50 tuổi, ở huyện Sà Phìn, là một trong những gia đình nạn nhân bom mìn được nhận hỗ trợ đợt này. Ông cho biết bố của mình dẫm phải bom nổ và bị thương nặng, ít lâu sau ông đã mất. Gia đình gặp nhiều khó khăn, nghèo khổ. Đây là lần đầu tiên gia đình ông nhận được khoản hỗ trợ. Ông đã dùng tiền hỗ trợ này mua 2 con lợn con và 1 con bê.

Hà Thu
#phòng tránh tai nạn bom mìn #Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam #Hà Giang #Sà Phìn #nạn nhân bom mìn

