Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI:

Sẽ tuyên dương các cá nhân tiêu biểu trong cứu hộ, cứu nạn người dân trong mưa lũ

Trường Phong
TPO - Trong chương trình giao lưu của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, sẽ tuyên dương các cá nhân tiêu biểu nhất trong việc tham gia cứu hộ, cứu nạn và giúp đỡ người dân trong mưa lũ vừa qua.

Trong 2 ngày 26 – 27/12, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.

Đại hội có chủ đề: Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng.

Dự đại hội có 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức. Trong số đại biểu chính thức có các đại biểu là cá nhân Anh hùng, đại diện các tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến nay.

Bà Đỗ Thúy Phượng - Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Ảnh: Như Ý.

Theo bà Đỗ Thuý Phượng - Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đại biểu cao tuổi nhất dự đại hội là bà Nguyễn Thị Bình - nguyên Phó Chủ tịch nước (98 tuổi). Có 5 trường hợp đại biểu ít tuổi nhất, đều là học sinh lớp 6 (11 tuổi) ở các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Hà Tĩnh, Đồng Tháp, Thái Nguyên, Cao Bằng.

Với khối quân đội, theo bà Phượng, có 122 đại biểu, gồm các đồng chí là Anh hùng Lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến, Anh hùng Lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới và các chiến sĩ tiêu biểu trong quân đội.

“Các đồng chí đại diện trong lực lượng quân đội tham dự đại hội đã được Bộ Quốc phòng lựa chọn đảm bảo sự tiêu biểu, đặc biệt là các đồng chí đã tham gia cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ thời gian vừa qua. Trong chương trình giao lưu của đại hội cũng sẽ tuyên dương các cá nhân tiêu biểu nhất trong việc tham gia cứu hộ cứu nạn và giúp đỡ người dân trong mưa lũ”, bà Phượng cho biết.

Đoàn đại biểu thuộc khối Công an dự đại hội có 93 đại biểu, bao gồm các tập thể, cá nhân đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn 5 năm qua, các chiến sĩ Công an nhân dân tiêu biểu và các điển hình tiên tiến thuộc lực lượng Công an.

“Các đại biểu này sẽ do Bộ Công an lựa chọn trên cơ sở thành tích của các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước thời gian vừa qua”, bà Phượng nói.

Về đại biểu của ngành Văn hóa, theo bà Phượng, ngoài các điển hình tiên tiến chung, đã có phân bổ riêng để lựa chọn các cá nhân được Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, các cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú và các đại biểu điển hình tiên tiến tiêu biểu lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch dự đại hội.

Bà Phượng cũng nhấn mạnh, dự đại hội có 20 đại biểu tiêu biểu tài năng trẻ và 20 đại biểu là thiếu niên nhi đồng tiêu biểu.

“Tiêu chí lựa chọn các đại biểu do Trung ương Đoàn lựa chọn và giới thiệu, căn cứ vào thành tích xuất sắc của các cá nhân”, bà Phượng thông tin.

Trường Phong
