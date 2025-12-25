Hà Nội Tạm cấm một số tuyến đường phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI

TPO - Để đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Hà Nội sẽ tạm cấm và hạn chế phương tiện tham gia giao thông trên một số tuyến đường. Thời gian áp dụng, từ 13h30 đến 23h ngày 26/12 và từ 6h30 đến 12h30 ngày 27/12.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra từ ngày 26/12/2025 đến ngày 27/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm và Cung Thể thao Quần Ngựa - số 30 Văn Cao, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội.

Để đảm bảo an ninh, an toàn, giao thông thông suốt phục vụ Đại hội, Công an thành phố Hà Nội vừa có thông báo phân luồng và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Theo đó, từ 13h30 đến 23h ngày 26/12 và từ 6h30 đến 12h30 ngày 27/12, thành phố tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường: Phạm Hùng (đoạn từ Phạm Hùng - Mễ Trì đến Phạm Hùng - Trần Duy Hưng), Đại lộ Thăng Long (làn đường tiếp giáp với Trung tâm Hội nghị Quốc gia; đoạn từ Phạm Hùng - Trần Duy Hưng đến đường gom Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Liễu Giai, Văn Cao (làn đường tiếp giáp với Cung Thể thao Quần ngựa), Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Hùng Vương, Chu Văn An, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ, Nghi Tàm, Thanh Niên, Hoàng Hoa Thám (đoạn từ Hoàng Hoa Thám - dốc Tam Đa đến Hoàng Hoa Thám - Hùng Vương)...

Quy định trên cũng sẽ được thực hiện trên các tuyến đường: Vạn Phúc, Lê Hồng Phong, Hoàng Diệu, Lê Duẩn, Hàng Lọng, Trần Bình Trọng, Trần Nhân Tông (đoạn từ Trần Nhân Tông - Quang Trung đến Trần Nhân Tông - Lê Duẩn), Trần Hưng Đạo (đoạn từ Trần Hưng Đạo - Quán Sứ đến Trần Hưng Đạo - Dã Tượng), Tràng Thi (đoạn từ Tràng Thi - Thợ Nhuộm đến Tràng Thi - Quang Trung), Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ Phạm Ngọc Thạch - Xã Đàn đến Phạm Ngọc Thạch - Đào Duy Anh) và Đào Duy Anh.

Trong thời gian trên, các phương tiện được hướng dẫn di chuyển vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế theo các hướng đi sau:

Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh,...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang,...) di chuyển theo tuyến: cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội, Bắc Giang - Quốc lộ 18 - đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên,... và ngược lại; hoặc các phương tiện từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh,...) đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên,...) di chuyển theo tuyến: cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Quang Trung - Quốc lộ 6 - đi các tỉnh Phú Thọ, Sơn La hoặc Ngọc Hồi - Quốc lộ 1A - Tỉnh lộ 427 - Quốc lộ 21B (Cienco 5) - Quốc lộ 6,... và ngược lại.

Các phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi hướng Đại lộ Thăng Long: đi theo tuyến Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 - đi Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng căn cứ vào thông báo phân luồng giao thông để chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình các tuyến xe khách, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường trên.

Để đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ Đại hội, Công an thành phố Hà Nội yêu cầu người tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ phải khẩn trương chuyển hướng sát vào lề đường bên phải theo chiều di chuyển, hoặc vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.