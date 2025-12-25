Sạt lở trải dài cả chục km bờ biển Vĩnh Long

TPO - Tình hình sạt lở bờ biển tại Vĩnh Long đã và đang diễn biến phức tạp, sạt lở kéo dài suốt cả chục kilômét bờ biển, đe dọa trực tiếp hàng nghìn hộ dân, ảnh hưởng hàng nghìn ha đất sản xuất vùng ven biển.

Bờ biển tại xã Bảo Thạnh, Vĩnh Long bị xâm thực nghiêm trọng.

Sạt lở liên tiếp

Tại các xã Bảo Thạnh, Tân Thủy của tỉnh Vĩnh Long, tình hình sạt lở bờ biển đã và đang diễn biến phức tạp với chiều dài 9km. Hàng trăm hộ dân với hàng nghìn ha diện tích đất sản xuất đang bị đe dọa. Riêng khu vực Cồn Ngoài (xã Bảo Thạnh) có hơn 500ha đất (bãi bồi, đất ven sông, ven biển, đất rừng và cả diện tích đất quốc phòng) đang bị tác động nghiêm trọng bởi sạt lở. Hơn 100 hộ dân sinh sống, canh tác trực tiếp tại đây, chủ yếu tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng, phát triển nghề thủy sản dưới tán rừng để tạo sinh kế.

Ông Võ Văn Tuấn Kiệt (ấp Thạnh Hải, xã Bảo Thạnh) cho biết, vị trí sạt lở trước đây cách đất liền khoảng 300-500m, các khu rừng mắm, rừng phi lao nằm cách bờ biển hơn 200m nhưng hiện có nơi chỉ còn cách vài chục mét.

Những năm qua, công trình bờ kè chống sạt lở được tỉnh đầu tư đã tạo lá chăn cho những hộ dân nằm trong khu vực bên trong. Bờ kè cũng tạo cảnh quan, thu hút du khách, tạo thêm sinh kế cho người dân trong vùng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đoạn chưa được kè xảy ra sạt lở nghiêm trọng.

Khu vực bờ biển các xã Thạnh Phong, Thạnh Hải, Thới Thuận… của tỉnh Vĩnh Long cũng đang bị sạt lở nghiêm trọng với tổng chiều dài hàng chục kilômét, ảnh hưởng hàng nghìn hộ dân, với hàng nghìn ha diện tích đất sản xuất. Sạt lở đe dọa cả hệ thống đê bao, hạ tầng, rừng phòng hộ.

Bờ biển tan hoang.

Trước diễn biến sạt lở nghiêm trọng, tháng 11 vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Long phải ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ biển thuộc ấp Giồng Bàn, xã Long Vĩnh. Công trình nhằm khẩn trương khắc phục sạt lở bờ biển khu vực, chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan như mưa lớn, giông lốc, gió mạnh, sóng lớn, nước biển dâng, bảo vệ các hộ dân, đất sản xuất và các hạ tầng phía trong.

Khu vực sạt lở trên xảy ra hồi tháng 9/2025, do mưa nhiều, triều cường dâng cao, sóng lớn khiến tuyến đê biển bị sạt lở rất nghiêm trọng với tổng chiều dài 3km, ảnh hưởng đến 45 hộ dân trên tổng diện tích hơn 36ha. Trong đó, 8 hộ bị ảnh hưởng nặng và 4 hộ bị sạt lở rất nghiêm trọng, giá trị thiệt hại thủy sản nuôi khoảng 3,5 tỷ đồng.

Hơn 20 năm gắn bó với nghề nuôi tôm tại địa phương, ông Dương Thanh Sang (xã Long Vĩnh) cho biết, khoảng 3 năm nay sạt lở diễn ra ngày càng nghiêm trọng, gia đình ông đã bị mất hơn 20.000m2 đất, nhiều ao nuôi tôm bị cuốn trôi, thu nhập giảm khoảng 30-40% so với trước đây. Một số hộ khác cũng phải “treo ao” do đất bảo vệ đã bị sạt lở…

Theo UBND xã Long Vĩnh, nếu không được gia cố kịp thời, các đợt triều cường dâng cao tiếp theo có thể dẫn đến vỡ đê, ảnh hưởng hoạt động sản xuất, nuôi trồng thủy sản của hơn 200 hộ dân với tổng diện tích trên 250ha, nguy cơ thiệt hại lớn.

Tại hội nghị tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 của UBND tỉnh Vĩnh Long hôm qua (24/12), lãnh đạo UBND xã Long Vĩnh cho biết, tiến độ thực hiện công trình đã đạt khoảng 60%. Xã kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, xử lý để đảm bảo an toàn cho đời sống, sản xuất và sinh kế của người dân trong khu vực.

Người dân xã Long Vĩnh gia cố tạm thời khu vực bị sạt lở.

Cần hàng nghìn tỷ đồng để xử lý

Theo ngành chức năng và địa phương, biển xâm thực ngày càng mạnh khiến nhiều diện tích rừng ven biển Vĩnh Long không còn khả năng chống chịu, chết khô và cuốn trôi. Nếu tình hình tiếp tục diễn biến với mức độ phức tạp như hiện nay thì không lâu nữa nhiều diện tích đất ở, đất sản xuất sẽ bị cuốn trôi.

Để khắc phục các khu vực sạt lở bờ biển, Vĩnh Long cần khoảng 2.000 tỷ đồng để đầu tư các công trình bảo vệ cuộc sống, sinh kế hàng nghìn hộ dân vùng ven biển.

Ông Châu Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá toàn diện tình hình sạt lở trên toàn tỉnh và xây dựng Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030, làm cơ sở thực hiện tổng thể, đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh. Trong đó có nguồn vốn trung ương và địa phương.