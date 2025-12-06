Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long: Vĩnh Long đánh giá độ nghiêm trọng của nhiễm mặn và thiếu nước để điều chỉnh quy hoạch

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu, việc điều chỉnh quy hoạch cần đánh giá mức độ nghiêm trọng của xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt cho sinh hoạt, làm rõ quy mô, xu thế và các khu vực sạt lở nguy hiểm nhất, mức độ đe dọa đến dân cư, hạ tầng giao thông, đê bao, sản xuất để điều chỉnh cho phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - Trần Trí Quang vừa chỉ đạo đơn vị liên quan lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, việc điều chỉnh quy hoạch phải đánh giá các lợi thế của 3 tỉnh sau sáp nhập (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre), thách thức, tiềm năng cho không gian phát triển mới. Từ đó đưa ra định hướng phát triển chính của tỉnh, thế mạnh về nông nghiệp hay công nghiệp, dịch vụ hay kết hợp đa ngành, các ngành trụ cột, động lực tăng trưởng.

Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long bên bờ sông Hậu.

Về xã hội, quy hoạch phải đảm bảo mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận, thụ hưởng công bằng về giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe, việc làm, an sinh xã hội. Về môi trường, cần gìn giữ không gian tự nhiên, hệ sinh thái sông, kênh rạch, rừng ngập mặn, biển… hướng tới phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn.

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các đơn vị lập quy hoạch phải đánh giá mức độ nghiêm trọng của xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt cho sinh hoạt, sản xuất trên toàn tỉnh (đặc biệt khu vực Bến Tre, Trà Vinh), trong các kịch bản biến đổi khí hậu và điều tiết thượng nguồn. Làm rõ quy mô, xu thế và các khu vực sạt lở nguy hiểm nhất (bờ sông, kênh rạch, bờ biển), mức độ đe dọa đến dân cư, hạ tầng giao thông, đê bao, sản xuất để quy hoạch cho phù hợp.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu làm rõ các “điểm nghẽn” về thể chế, cơ chế, nguồn lực. Trên định hướng chiến lược, phân tích hiện trạng, bối cảnh trước và sau sáp nhập, cần cụ thể các quan điểm, mục tiêu, đề xuất các kịch bản phát triển, quan điểm phát triển của từng kịch bản gắn với phân bổ không gian.

Đối với tổ chức không gian phát triển và hệ thống đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu, các đơn vị nghiên cứu mô hình phù hợp trong 10-20 năm tới, xác định vai trò của tỉnh trong vùng và TPHCM. Xem xét mô hình đại đô thị, đa trung tâm hay chuỗi đô thị, đánh giá tác động của các chính sách mới liên quan đến phân loại đô thị và phân cấp đơn vị hành chính. Đi kèm đó là định hướng về nguồn nhân lực, đào tạo và thu hút nhân tài.

Về môi trường, quy hoạch tỉnh Vĩnh Long cũng làm rõ các rủi ro, thách thức tăng trưởng công nghiệp, phát triển đô thị với bảo vệ môi trường tự nhiên, hệ sinh thái, đa dạng sinh học, bài toán đánh đổi như thế nào; cần xác định những khu vực khuyến khích, hạn chế hay cấm triệt để khai thác… Việc hạn chế thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và đề ra các giải pháp, cảnh báo, khả năng thích ứng khi có biến cố xảy ra...