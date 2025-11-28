Xây dựng bến để khai thác tàu nối Vĩnh Long với Côn Đảo

TPO - Bến thủy nội địa Dân Thành hoàn thành sẽ hình thành bến tàu phục vụ đi lại giữa Vĩnh Long và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với Côn Đảo, điểm trung chuyển hàng hóa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực giao thương và khai thác hiệu quả tiềm năng vùng ven biển.

Ngày 28/11, tại phường Duyên Hải (Vĩnh Long), Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khởi công dự án Bến thủy nội địa Dân Thành.

Nghi thức khởi công dự án.

Khi hoàn thành dự án sẽ hình thành bến tàu phục vụ đi lại giữa Vĩnh Long và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với Côn Đảo, điểm trung chuyển, vận chuyển hàng hóa quan trọng cho phường Duyên Hải và các khu vực lân cận. Qua đó, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực giao thương và khai thác hiệu quả tiềm năng vùng ven biển.

Bến thuỷ có cầu dẫn dài 86m, rộng 10m; khu điều hành quản lý, nhà chờ, cung cấp dịch vụ hậu cần... diện tích khoảng 6.200m2.

Phần đường dẫn dài 769m, chiều rộng nền đường 7,5m và các công trình phụ trợ.

Tổng mức đầu tư dự án gần 80 tỷ đồng, từ ngân sách tỉnh. Dự kiến hoàn thành dự án vào dịp 30/4/2026.