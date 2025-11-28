Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xây dựng bến để khai thác tàu nối Vĩnh Long với Côn Đảo

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bến thủy nội địa Dân Thành hoàn thành sẽ hình thành bến tàu phục vụ đi lại giữa Vĩnh Long và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với Côn Đảo, điểm trung chuyển hàng hóa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực giao thương và khai thác hiệu quả tiềm năng vùng ven biển.

Ngày 28/11, tại phường Duyên Hải (Vĩnh Long), Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khởi công dự án Bến thủy nội địa Dân Thành.

hbt-7504.jpg
Nghi thức khởi công dự án.

Khi hoàn thành dự án sẽ hình thành bến tàu phục vụ đi lại giữa Vĩnh Long và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với Côn Đảo, điểm trung chuyển, vận chuyển hàng hóa quan trọng cho phường Duyên Hải và các khu vực lân cận. Qua đó, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực giao thương và khai thác hiệu quả tiềm năng vùng ven biển.

Bến thuỷ có cầu dẫn dài 86m, rộng 10m; khu điều hành quản lý, nhà chờ, cung cấp dịch vụ hậu cần... diện tích khoảng 6.200m2.

Phần đường dẫn dài 769m, chiều rộng nền đường 7,5m và các công trình phụ trợ.

Tổng mức đầu tư dự án gần 80 tỷ đồng, từ ngân sách tỉnh. Dự kiến hoàn thành dự án vào dịp 30/4/2026.

hbt-7508.jpg
Cảnh Kỳ
#Vĩnh Long #Côn Đảo #bến thủy nội địa #giao thông #kinh tế #du lịch #giao thương

Xem thêm

Cùng chuyên mục