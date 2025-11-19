Điều đáng quan ngại trong thu hút đầu tư của Cần Thơ

TPO - Cần Thơ sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế nhưng hiệu quả thu hút đầu tư thấp, chưa tương xứng với vị thế trung tâm vùng. Các chính sách thu hút đầu tư của Thành phố chưa đủ hấp dẫn, trong khi việc tiếp cận đất đai của doanh nghiệp gặp nhiều rào cản, khó khăn.

Nhận định được đưa ra tại cuộc họp về kết quả Đề án Khảo sát, đánh giá khả năng tiếp cận đất đai của doanh nghiệp (DN) và đề xuất giải pháp cải thiện để thu hút đầu tư ở TP. Cần Thơ, diễn ra chiều 19/11.

Đa số nhà đầu tư mong Cần Thơ có những cơ chế, chính sách hỗ trợ tiếp cận đất đai để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ đánh giá, dù nằm trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), động lực phát triển cả vùng, Cần Thơ lại khó thu hút các nhà đầu tư. Tình trạng này chủ yếu do những rào cản trong tiếp cận đất đai. Điều này phản ánh một thực trạng đáng quan ngại về sự không tương xứng giữa vị trí chiến lược và hiệu quả thực tế thu hút đầu tư của Cần Thơ. Do đó, cần các biện pháp cải thiện hiệu quả tiếp cận đất đai và tạo môi trường thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư, nhằm phát huy tối đa tiềm năng phát triển của thành phố.

Đề án Khảo sát, đánh giá khả năng tiếp cận đất đai của DN đã khảo sát thực tế tại 9 quận, huyện trên địa bàn Cần Thơ trong giai đoạn 2015 - 2024, để đánh giá thực trạng và gợi ý giải pháp.

PGS.TS Phan Trung Hiền - Trưởng Khoa Luật, Đại học Cần Thơ cho biết, trong giai đoạn 2020-2024, hiệu quả thu hút đầu tư của Cần Thơ thấp, số dự án và số vốn đăng ký mới không đạt như kỳ vọng. Tỷ lệ DN phải trì hoãn/hủy bỏ kế hoạch kinh doanh do khó khăn thủ tục đất đai tăng liên tục qua các năm, khi năm 2021 tỷ lệ này ở mức 22%, tới năm 2023 lên tới 72%, và tiếp tục lên ngưỡng 75% vào năm 2024.

PGS.TS Phan Trung Hiền - Trưởng Khoa Luật, Đại học Cần Thơ.

TS Hiền cũng chỉ ra thực tế, khi DN muốn mở rộng mặt bằng kinh doanh, giải phóng mặt bằng chậm là nguyên nhân lớn nhất khiến kế hoạch bị cản trở khi chiếm 46%, tiếp đến quy hoạch đất đai chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của DN (hơn 42%), thiếu quỹ đất sạch (hơn 40%), khó khăn trong đấu giá, đấu thầu (hơn 34%)…

Khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, hơn 56% DN cho rằng, thời hạn giải quyết hồ sơ dài hơn so với quy định; hơn 17% DN phản ánh cán bộ nhận hồ sơ và giải quyết không hướng dẫn chi tiết, đầy đủ; các thủ tục xác định giá trị quyền sử dụng đất rất mất thời gian... Đặc biệt, hơn 4% DN cho rằng phải trả chi phí không chính thức để đẩy nhanh việc giải quyết hồ sơ về đất đai.

Hệ thống thông tin đất đai của thành phố nhìn chung còn thiếu minh bạch, cập nhật không kịp thời, một số DN phản ánh rằng thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa được cập nhật đầy đủ và kịp thời, dẫn đến khó khăn trong việc đưa ra quyết định đầu tư.

Ngoài ra, DN cũng phản ánh mặt bằng giá đất của Cần Thơ cao hơn các tỉnh thành trong khu vực, tăng quá nhanh so với mức tăng bình quân trên thị trường...

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Nguyễn Văn Khởi.

Ông Nguyễn Văn Khởi - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, kết quả của Đề án chỉ ra rất hữu ích cho điều hành của Thành phố. "Những điểm nghẽn về đất đai của Thành phố rất lớn, những khó khăn, tồn tại cần được làm rõ để đóng góp cho lãnh đạo thành phố trong chỉ đạo điều hành thời gian tới", ông Khởi nói.

Theo ông Khởi, Cần Thơ sau hợp nhất rộng hơn, được kỳ vọng thành trung tâm động lực, chi phối vùng ĐBSCL. Do đó, thời gian tới những khó khăn, vướng mắc cần được điều chỉnh cho thuận lợi hơn, để cải thiện môi trường kinh doanh, để các DN tới đầu tư thuận lợi, đóng góp cho Thành phố phát triển.