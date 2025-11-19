Khai trương hệ thống cảnh báo sớm HMEWS: Cần Thơ nâng cấp lá chắn khí hậu

TPO - Hệ thống HMEWS với các trạm quan trắc tự động và màn hình cảnh báo thời gian thực được kỳ vọng tạo bước nhảy số trong quản lý thiên tai của Cần Thơ, hỗ trợ cộng đồng ven biển nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.

Ngày 18/11, UBND TP. Cần Thơ phối hợp với Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức bàn giao Hệ thống cảnh báo sớm và quản lý thiên tai (HMEWS) tại phường Vĩnh Phước, TP. Cần Thơ.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Dự án Cộng đồng ven biển thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam (VN-CSCC).

Khánh thành công trình màn hình điện tử cảnh báo thủy văn tự động.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam - Nickel James Stafford đánh giá, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có vị thế trọng yếu đối với nền nông nghiệp. Ông chia sẻ quan ngại về những thách thức khí hậu khu vực này đang hứng chịu.

Ông Nickel James Stafford kỳ vọng, hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn và cảnh báo sớm tự động (HMEWS) sẽ phát huy hiệu quả trong việc cung cấp thông tin rủi ro thời tiết, giúp chính quyền đưa ra quyết định ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất và nuôi trồng nông nghiệp. Sự kết hợp giữa dữ liệu khoa học từ hệ thống và kinh nghiệm thực tiễn của nông dân sẽ bổ trợ lẫn nhau, góp phần kiến tạo cộng đồng an toàn và bền vững trước biến đổi khí hậu.

Theo bà Ramla Khalidi - Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, việc bàn giao hệ thống là cột mốc đánh dấu bước chuyển đổi số mạnh mẽ trong quản lý thiên tai tại địa phương. Giá trị của HMEWS nằm ở khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu nhanh chóng, chính xác. Bà kỳ vọng hệ thống sẽ đảm bảo các bản tin cảnh báo đến được kịp thời với mọi người dân, đặc biệt các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ, người cao tuổi và người khuyết tật.

Ký kết bàn giao hệ thống khí tượng thủy văn cảnh báo sớm tự động.

Dự án VN-CSCC do Chính phủ Canada tài trợ thông qua UNDP, với tổng vốn thực hiện trên 82 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã triển khai lắp đặt 7 hệ thống HMEWS tại các xã, phường ven sông, ven biển Cần Thơ, như Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Lai Hòa, Trần Đề, Cù Lao Dung. Dự án còn thực hiện tham vấn cộng đồng về nhu cầu thông tin khí hậu, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và người dân về giám sát môi trường, đo đạc các chỉ số khí hậu và trữ lượng carbon rừng ngập mặn.

Hệ thống HMEWS vừa được bàn giao không chỉ bao gồm các trạm quan trắc vật lý, còn được tích hợp trên nền tảng số trực tuyến. Thông qua giao diện bản đồ số hóa, hệ thống cho phép hiển thị trực quan vị trí các trạm quan trắc và cập nhật dữ liệu thời gian thực về các chỉ số thiết yếu như gió, nhiệt độ, lượng mưa, áp suất, dự báo bão...

Các màn hình Led điện tử của hệ thống hiện được đặt phía trước và bên trong trụ sở UBND phường. Ngoài ra, người dân có thể truy cập cổng thông tin của dự án (đường link https://ct.vncscc.com) để theo dõi tình hình thuỷ văn tại các trạm quan trắc đã được lắp đặt ven biển Cần Thơ. Đây được xem là “mắt thần” giúp chính quyền và người dân theo dõi sát sao diễn biến thời tiết để đưa ra quyết định ứng phó sớm.

Hệ thống đi vào hoạt động là minh chứng cụ thể cho nỗ lực xây dựng cộng đồng thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, giúp chính quyền và người dân chủ động theo dõi, dự báo sớm các nguy cơ thiên tai, tạo tiền đề để nhân rộng mô hình ra các địa phương khác.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đánh giá, hệ thống HMEWS đi vào hoạt động có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp tổng hợp để nâng cao khả năng chống chịu và phát triển bền vững. Sự hỗ trợ kịp thời từ Chính phủ Canada thông qua UNDP là nguồn lực quý báu, giúp địa phương tiếp cận công nghệ và tri thức quản lý hiện đại, từng bước thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý rủi ro thiên tai.

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ đề xuất các bên tiếp tục xem xét mở rộng phạm vi triển khai dự án VN-CSCC tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, xâm nhập mặn cao, lan tỏa các mô hình hiệu quả của dự án đến các địa phương vùng ven biển ĐBSCL. Cần Thơ cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ trong các lĩnh vực thu hút đầu tư - thương mại, giáo dục đào tạo, ứng phó biến đổi khí hậu - môi trường, hạ tầng - phát triển đô thị.