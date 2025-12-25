Nghi vấn tạo 'mưa bi' nhắm vào chòm vệ tinh của tỷ phú Elon Musk

TPO - Hai cơ quan tình báo của các quốc gia thuộc NATO nghi ngờ Nga đang phát triển loại vũ khí chống vệ tinh mới nhằm vào chòm vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk, bằng cách tạo ra những đám mây từ vô số viên bi xoay quanh quỹ đạo.

Vệ tinh Falcon 9 của SpaceX đưa 60 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo ngày 28/4/2021. (Ảnh: AP)

AP dẫn các đánh giá tình báo cho biết, loại vũ khí được gọi là “hiệu ứng vùng” (zone-effect) sẽ “làm ngập” các quỹ đạo của Starlink bằng hàng trăm nghìn viên bi mật độ dày đặc, có khả năng vô hiệu hóa nhiều vệ tinh cùng lúc, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho các hệ thống khác trên quỹ đạo.

Các nhà phân tích bên ngoài hoài nghi về khả năng phương pháp này sẽ hiệu quả mà không gây hỗn loạn trong không gian, ảnh hưởng tới các công ty và quốc gia, kể cả bản thân Nga và Trung Quốc, hai nước vẫn đang sử dụng hàng nghìn vệ tinh phục vụ thông tin liên lạc, quốc phòng và các nhu cầu thiết yếu khác.

Các nhà phân tích cho rằng những rủi ro đó sẽ khiến Mátxcơva không sử dụng biện pháp này.

“Tôi không tin điều đó. Thật sự là không. Thành thật mà nói, tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu họ làm điều như vậy”, bà Victoria Samson, chuyên gia an ninh không gian tại Quỹ Thế giới An toàn (Secure World Foundation), cho biết.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin này.

Trước đây, Nga từng kêu gọi Liên Hợp Quốc ngăn chặn việc triển khai vũ khí trên quỹ đạo. Tổng thống Vladimir Putin cũng khẳng định Mátxcơva không có ý định triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian.

Theo các đánh giá, Nga coi Starlink là mối đe dọa nghiêm trọng. Hàng nghìn vệ tinh quỹ đạo thấp đã hỗ trợ tín hiệu cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Dịch vụ internet tốc độ cao của Starlink được lực lượng Ukraine sử dụng để liên lạc trên chiến trường, xác định mục tiêu và nhiều vai trò khác; đồng thời phục vụ dân thường và các quan chức chính phủ tại những khu vực bị gián đoạn thông tin liên lạc.

Hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk không phản hồi yêu cầu bình luận.

Các quan chức Nga nhiều lần cảnh báo rằng các vệ tinh thương mại phục vụ quân đội Ukraine có thể trở thành mục tiêu hợp pháp. Tháng này, Nga cho biết đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không – phòng thủ tên lửa S-500, có khả năng tấn công các mục tiêu ở quỹ đạo thấp.

Khác với tên lửa mà Nga thử nghiệm năm 2021 để phá hủy vệ tinh từ thời Chiến tranh Lạnh, vũ khí mới có thể nhắm tới nhiều vệ tinh Starlink cùng lúc. Theo các đánh giá, các viên bi có thể được phóng ra từ những cụm vệ tinh nhỏ.

Theo các đánh giá, những viên bi có kích thước rất nhỏ, với đường kính chỉ vài milimét, để tránh bị các hệ thống giám sát không gian từ trên mặt đất phát hiện.

Ông Clayton Swope, chuyên gia về an ninh và vũ khí không gian tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington, cho rằng nếu mọi thứ sẽ phức tạp hơn nếu không thể theo dõi các viên bi.

Chưa rõ những viên bi nhỏ như vậy có thể gây tác hại ra sao. Tháng 11 vừa qua, một va chạm với mảnh rác không gian nhỏ đã đủ làm hư hại tàu vũ trụ của Trung Quốc, khiến con tàu không thể đưa 3 phi hành gia trở về Trái đất như kế hoạch.