Sự cố nghiêm trọng tại Thiên Cung: Phi hành gia Trung Quốc gấp rút dựng 'lá chắn' chống rác vũ trụ

TPO - Các phi hành gia Trung Quốc đã lắp đặt hệ thống đối phó với rác vũ trụ trên trạm Thiên Cung, sau khi xảy ra sự cố khiến tàu vũ trụ của nước này bị hư hại nghiêm trọng khi đang neo đậu.

Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc

Đầu tháng trước, một mảnh rác vũ trụ nhỏ bay với tốc độ cao đã làm nứt kính cửa sổ của khoang tàu Thần Châu-20, ngay trước khi con tàu chuẩn bị rời trạm Thiên Cung để đưa 3 phi hành gia Trung Quốc về Trái đất.

Mức độ hư hại được đánh giá là nghiêm trọng đến mức cơ quan không gian Trung Quốc đã đưa ra quyết định chưa từng có. Sau đó, Trung Quốc phải thực hiện vụ phóng khẩn cấp, sau khi nhóm phi hành gia ở lại trong không gian 11 ngày mà không có tàu vũ trụ.

Đây là sự cố chưa từng có trong chương trình không gian đang phát triển nhanh của Trung Quốc, cho thấy mức độ rủi ro mà rác vũ trụ gây ra với các quốc gia đang chạy đua khám phá và hướng tới mục tiêu đưa con người đến những hành tinh khác.

Các vệ tinh cũ, hỏng, sự cố với vệ tinh đang hoạt động hoặc các vụ thử vũ khí chống vệ tinh tạo nên nhiều mảnh vỡ đủ kích thước tồn tại trong quỹ đạo suốt nhiều năm.

Ngày 9/12, để tránh lặp lại sự cố như vừa qua, 2 thành viên trong phi hành đoàn gồm 3 người của sứ mệnh Thần Châu-21 đã thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian để lắp đặt hệ thống bảo vệ ngăn mảnh vỡ, bằng cánh tay robot của Thiên Cung, thông báo của Văn phòng Kỹ thuật Không gian có người lái Trung Quốc (CMSEO) cho biết.

Các phi hành gia cũng kiểm tra và chụp ảnh cửa sổ bị hư hại của tàu Thần Châu-20. Con tàu vẫn đang neo trên Thiên Cung và sẽ được đưa về Trái đất mà không chở theo người.

CMSEO cho biết, các phi hành gia của họ có thể gia cố cửa sổ bị nứt của con tàu trong các chuyến đi bộ ngoài không gian tiếp theo.