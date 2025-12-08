Chuyên gia NVIDIA, OpenAI… thảo luận về tương lai của AI Việt

Sự xuất hiện của các chuyên gia từ những đơn vị công nghệ hàng đầu trong và ngoài nước tại sự kiện Zalo AI Summit 2025 sẽ đem đến một bức tranh về tình hình phát triển AI tại Việt Nam trong bối cảnh hiện tại.

Việt Nam đang chứng kiến một làn sóng tăng tốc mạnh mẽ trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc và đời sống. Ước tính khoảng 18% doanh nghiệp đã bắt đầu dùng AI - tăng từ 13% năm trước, tương đương gần 170.000 công ty, với mức tăng trưởng hằng năm khoảng 39%. Đồng thời, người dùng Việt cho thấy mức độ sẵn sàng cao: hơn 80% sử dụng công cụ AI hàng ngày.

Định hướng phát triển AI mạnh mẽ và quyết liệt, Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Song, với một bức tranh khổng lồ của ngành trí tuệ nhân tạo toàn cầu, đâu sẽ là những xu hướng nổi bật trong năm tới?

Trong sự kiện Zalo AI Summit 2025 diễn ra vào ngày 20/12 sắp tới, các chuyên gia tới từ những đơn vị nghiên cứu và phát triển AI trong và ngoài nước sẽ mang đến những chuyên đề quan trọng xoay quanh tương lai của AI.

Sự kiện quy tụ dàn diễn giả tới từ những đơn vị nghiên cứu và phát triển AI trong và ngoài nước

Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại Nvidia, Tiến sĩ Trần Minh Quân sẽ mang đến bài nói xoay quanh làn sóng AI vật lý. Nhờ vào công nghệ GPU tiên tiến, Nvidia đã tăng tốc quá trình ứng dụng AI vào các hệ thống vật lý, robot và nhà máy, mang đến sự chuyển mình mạnh mẽ trong nhiều ngành công nghiệp. Quá trình này đang diễn ra nhanh chóng và có ảnh hưởng sâu rộng, mở ra tiềm năng lớn cho tương lai. Bài nói của TS. Trần Minh Quân sẽ giới thiệu về các công nghệ cốt lõi của Nvidia và những mô hình tiêu biểu trong việc áp dụng AI vào thế giới vật lý.

Mang đến câu chuyện “Chíp - sóng ngầm trong cơn sóng thần AI”, TS. Phạm Hy Hiếu từ OpenAI khẳng định AI không chỉ là cuộc chiến giữa các mô hình mà còn là cuộc đua khốc liệt trong sản xuất và tối ưu hóa chip – yếu tố then chốt quyết định khả năng xây dựng các hệ thống AI mạnh, nhanh và hiệu quả. “Cuộc đua” ngành chip cho AI đang diễn ra như thế nào? Những ông lớn trong khối FAANG đang xây dựng chiến lược ra sao để nắm giữ được ưu thế quan trọng về chip? Những câu hỏi trên sẽ được trả lời trong phần chia sẻ của TS. Phạm Hy Hiếu, cùng những thách thức và cơ hội dành cho bạn trẻ yêu thích AI tại Việt Nam.

Công tác tại một trong những đơn vị nghiên cứu, đào tạo và phát triển công nghệ hàng đầu Việt Nam, PGS. Quản Thành Thơ từ Trường Đại học Bách khoa TP.HCM sẽ đem đến một bài nói xoay quanh chủ đề AI đa tác tử (multi-agent AI) sẽ biến đổi thế giới như thế nào cũng như các ứng dụng thực tế của Agentic AI. Nhờ vào Multi-agent AI, các hệ thống ứng dụng AI không chỉ trở nên thông minh hơn mà còn có khả năng hợp tác và tương tác hiệu quả giữa các tác tử. Khác với những hệ thống AI đơn lẻ, Multi-agent AI cho phép các tác tử học hỏi lẫn nhau để giải quyết những vấn đề phức tạp và tối ưu hóa quy trình công việc.

Để thực hiện được công cuộc “bình dân hoá AI” như Việt Nam mong muốn đòi hỏi các đơn vị nghiên cứu và phát triển công nghệ phải đưa được AI vào trong những ứng dụng thực tiễn của cuộc sống. Trong nhiều năm qua, Zalo là đơn vị đã làm tốt được điều này tại Việt Nam. Theo ước tính, khoảng 30% người dùng Zalo đang sử dụng các tính năng AI trên nền tảng mỗi ngày. Đại diện Zalo, TS. Nguyễn Trường Sơn và TS. Châu Thành Đức sẽ có bài chia sẻ xoay quanh câu chuyện “AI hoá tại Việt Nam: Các nghiên cứu điển hình từ Zalo”.

Zalo đang từng bước ứng dụng công nghệ AI vào các ứng dụng nhằm giúp con người làm việc hiệu quả hơn và phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng Việt Nam. Các hệ thống AI này không chỉ hỗ trợ tạo mã nguồn, chatbot và trợ lý ảo mà còn có khả năng tự động hóa và tối ưu hóa quy trình làm việc, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.

4 bài nói với những chủ đề khác nhau xoay quanh triển vọng phát triển AI tại Việt Nam trong năm tới chắc chắn sẽ mang đến cho người xem nhiều thông tin có giá trị. Trưởng Ban tổ chức diễn đàn Zalo AI Summit, ông Nguyễn Minh Tú - Giám đốc công nghệ Zalo, khẳng định:

“Zalo AI Summit 2025 không chỉ là nơi gặp gỡ của cộng đồng công nghệ quan tâm đến AI, mà còn là diễn đàn nơi các chuyên gia đầu ngành chia sẻ những chủ đề chuyên sâu và giới thiệu các bài toán thực tiễn từ cuộc thi Zalo AI Challenge. Tất cả đều bám sát nhu cầu của cộng đồng, phù hợp với thông điệp “Việt Nam trong kỷ nguyên AI hoá" của chương trình năm nay.”

Zalo AI Summit 2025 sẽ đem đến một bức tranh về tình hình phát triển AI tại Việt Nam

Trong khuôn khổ Zalo AI Summit, lễ trao giải thưởng cho các nhà vô địch tại đấu trường Zalo AI Challenge 2025 cũng sẽ được long trọng tổ chức. Diễn ra sôi nổi từ ngày 27/10/2025 đến ngày 20/11/2025, cuộc thi Zalo AI Challenge 2025 thu hút sự tham gia của 1060 đội thi, tranh tài với 2 đề bài: "AeroEyes - Finding and Rescuing with AI-Powered Drones" - xây dựng thuật toán để điều khiển drone thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, và "RoadBuddy - Understanding the Road through Dashcam AI" - xây dựng một trợ lý lái xe có khả năng hiểu nội dung video từ camera hành trình để nhanh chóng trả lời các câu hỏi liên quan đến biển báo giao thông, tín hiệu, và hướng dẫn lái xe. Với chủ đề “AI as an efficient partner”, Zalo AI Challenge 2025 có tổng giá trị giải thưởng lên tới 12 nghìn USD. Cuộc thi có sự đồng hành của công ty Realtime Robotics, đối tác truyền thông ZNews và Zalo Video, nhà tài trợ LEADTEK Việt Nam, cùng đội ngũ ban cố vấn uy tín là những chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Sự kiện Zalo AI Summit 2025 diễn ra vào ngày 20/12