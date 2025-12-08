Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Nơi ‘hồi sinh’ những chú gấu từng bị nuôi nhốt để hút mật

Thu Hằng

TPO - Giữa tán rừng xanh của Vườn quốc gia Tam Đảo (Phú Thọ) là Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam. Nơi đây đang chăm sóc và bảo vệ 187 cá thể Gấu được giải cứu từ các cơ sở nuôi nhốt, khai thác mật trái phép.

cuu-ho-gau-tam-dao-25-1601644971125.jpgNằm trong thung lũng Chắt Dậu tại Vườn Quốc Gia Tam Đảo, Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam có quy mô 12 héc-ta. Đây là trung tâm đầu tiên có chức năng cứu hộ gấu mang tầm cỡ quốc tế tại Việt Nam.
22.jpg
59-11-0-34.jpg
Hành trình hồi sinh những cá thể gấu bắt đầu ngay từ khoảnh khắc lực lượng cứu hộ tiếp nhận và đưa chúng rời khỏi các cơ sở nuôi nhốt.
﻿z7237346946837-e3f3d970cccb4c8b23a6b4932ae7c75f.jpg
z7237346953771-afaf30ed07fa78b2ec5f3caf554f0740.jpg
Từ những chiếc lồng chật hẹp, nhiều cá thể gấu mang trên mình thương tật, suy kiệt sức khỏe, được vận chuyển an toàn về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam. Đây là bước khởi đầu quan trọng để loài động vật hoang dã quý hiếm này có cơ hội sống trong môi trường tự nhiên hơn, được chăm sóc y tế, phục hồi thể trạng và dần tìm lại tập tính vốn có của mình.
z7237346941351-b89d1e3c85c1a7443773b2baf7bc6621.jpg
z7237346951379-5217fe90f45bcef8016104d74efcec29.jpg
Nhân viên cứu hộ làm việc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam đều là chuyên gia, bác sĩ quốc tế, đảm bảo đưa ra những phác đồ điều trị phù hợp, giúp các cá thể Gấu phát triển toàn diện
cuu-ho-gau-tam-dao-24-1601644972952.jpg
Với gần 30.000 mét vuông không gian bán hoang dã ngoài trời, Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thiết kế hệ thống cột trèo, khu vận động và các mô hình kích thích hành vi tự nhiên, giúp Gấu rèn luyện thể lực, leo trèo, đào bới và khám phá môi trường sống như trong tự nhiên.
z7237346972528-60ad21e1dcaba5cf3ab8742f7141c2b5.jpg
z7263832717694-812765038846b6ec0d14f45446ce2034.jpg
z7263832717700-7575a5fe1be56304b141a32f03d61a5a.jpg
Tại trung tâm có 2 loài gấu đó là gấu Ngựa và gấu Chó. Các cá thể gấu được leo trèo, tắm nắng, kiếm ăn và dần khôi phục tập tính tự nhiên.
z7237346974734-021b28bee250b1a34659453adac88f27.jpg
z7237347002004-fcc12979931ecca741bad30a8538263c.jpg
Không chỉ thực hiện cứu hộ và chăm sóc động vật, Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về bảo tồn động vật hoang dã. Đồng thời, phát triển vườn thảo dược gồm những loài cây thuốc đóng vai trò là giải pháp thay thế cho việc sử dụng mật gấu.
Thu Hằng
#Gấu #Cứu hộ #Tam Đảo #Bảo tồn #Phú Thọ #Động vật hoang dã #Hồi sinh

