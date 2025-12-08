Nơi ‘hồi sinh’ những chú gấu từng bị nuôi nhốt để hút mật

TPO - Giữa tán rừng xanh của Vườn quốc gia Tam Đảo (Phú Thọ) là Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam. Nơi đây đang chăm sóc và bảo vệ 187 cá thể Gấu được giải cứu từ các cơ sở nuôi nhốt, khai thác mật trái phép.