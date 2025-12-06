Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - 12 động vật hoang dã quý hiếm vừa được Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) thả về môi trường tự nhiên.

Chiều 6/12, Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã tiến hành thả 12 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Các cá thể được thả về môi trường tự nhiên gồm: 2 cá thể khỉ đuôi lợn (tên khoa học là Macaca leonine); 2 cá thể trăn đất (Python molurus); 3 cá thể chim cắt (Amur falco amurensis); 4 cá thể rùa cổ sọc (Mauremys sinensis); 1 cá thể rùa sa nhân (Cuora mouhotii). Đây đều là những loài động vật nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ.

2399f09625f3aaadf3e2.jpg
Tiến hành thả các cá thể động vật hoang dã về Vườn Quốc gia Vũ Quang.
33ce56c083a50cfb55b4.jpg
Ngành chức năng đưa các cá thể động vật quý hiếm thả về môi trường tự nhiên.

Theo đại diện Vườn Quốc gia Vũ Quang, những cá thể động vật hoang dã quý hiếm này được người dân tự nguyện giao nộp trước đó. Sau khi tiếp nhận, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiến hành chăm sóc, cứu hộ đảm bảo điều kiện để tái thả về tự nhiên.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiến hành tái thả gần 150 cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm về rừng tự nhiên.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Vườn quốc gia Vũ Quang #Thả 12 cá thể động vật quý hiếm về rừng #động vật quý hiếm

