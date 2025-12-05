3 nhà khoa học nữ nhận học bổng quốc gia vì sự phát triển phụ nữ

3 nhà khoa học nữ xuất sắc với những nghiên cứu giúp giải quyết các thách thức của nhân loại về biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo và an ninh năng lượng vừa được trao học bổng L’Oréal – UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học năm 2025.

Ba nhà khoa học nữ được trao học bổng L’Oréal – UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học năm nay gồm: PGS.TS Tô Thị Mai Hương- Phó Trưởng phòng Nghiên cứu, Đổi mới và Hợp tác Quốc tế, Trưởng ban điều hành Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp, Trường Đại học Khoa học công nghệ Hà Nội; PGS.TS Phạm Kim Ngọc- Trưởng Bộ môn Vật liệu Nano và Màng mỏng, Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM và TS. Linh Lê- Nghiên cứu viên Sau Tiến sĩ tại Đại học Stanford, Hoa Kỳ.

Theo đó, PGS.TS Tô Thị Mai Hương được trao giải với hướng nghiên cứu tập trung vào việc ứng dụng công nghệ chỉnh sửa gen chính xác (prime editing) để thay đổi các gen phân bổ carbon trong cây lúa, nhằm mục đích giảm phát thải khí mê-tan từ ruộng lúa trong khi vẫn duy trì năng suất hạt cao.

Ba nhà khoa học nữ vừa được trao học bổng năm 2025.

PGS.TS Phạm Kim Ngọc được trao giải với đề án nghiên cứu và chế tạo linh kiện, vi mạch trở nhớ ứng dụng làm khớp thần kinh nhân tạo trong hệ thống tính toán mô phỏng não. TS. Linh Lê- Nghiên cứu viên Sau Tiến sĩ tại Đại học Stanford, Hoa Kỳ với đề án nghiên cứu “Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, tập trung chuyên sâu vào Đổi mới Pin (Battery Innovation) và Hệ thống lưu trữ năng lượng tiên tiến”.

Chia sẻ tại sự kiện, PGS. TS. Tô Thị Mai Hương cho biết: “Giải thưởng là sự động viên tinh thần rất kịp thời và thật sự chúng tôi rất xúc động khi được nhận giải thưởng này. Bởi vì đối với các nhà khoa học nữ thì gặp rất nhiều khó khăn liên quan đến nhiều vai trò mà phụ nữ cần phải đảm nhận, rồi có những định kiến giới... Vì vậy, khi được một tổ chức uy tín như L’Oréal – UNESCO trao tặng, với chúng tôi, đây là một niềm vinh dự và cũng là sự động viên, để không chỉ một mình bản thân mà rất nhiều nhà khoa học nữ khác sẽ vững tin hơn vào con đường mình lựa chọn, được mọi người ghi nhận, động viên và thấy được rằng các nghiên cứu của mình có ý nghĩa cho xã hội".

"L’Oréal–UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học" kiên định với sứ mệnh tìm kiếm và tiếp sức cho những "viên ngọc" của khoa học Việt.

Theo ông Wagih Ahmed, Tổng Giám đốc L’Oréal Vietnam: “Thế giới cần khoa học, và khoa học cần phụ nữ. Từ năm 2009 đến nay, L'Oréal Việt Nam đã bền bỉ thực hiện sứ mệnh tôn vinh và hỗ trợ những nhà khoa học nữ tài năng trên khắp Việt Nam đang ngày đêm nghiên cứu nhằm giải quyết những thách thức lớn nhất của nhân loại qua chương trình học bổng cấp quốc gia và đề cử thành công 3 nhà khoa học nữ cho Giải thưởng Quốc tế danh giá. Chương trình đã trở thành minh chứng sống động cho thấy khi phụ nữ được trao cơ hội và sự hỗ trợ, họ có thể đạt được những thành tựu phi thường và tạo ra những thay đổi tích cực cho xã hội. Họ là nguồn cảm hứng vô tận cho các thế hệ nhà khoa học trẻ tiếp tục theo đuổi con đường khoa học đầy thách thức nhưng cũng vô cùng vinh quang”.

Chương trình còn là bệ phóng để các nhà khoa học Việt Nam bước ra quốc tế và kết nối với giới khoa học thế giới. Những câu chuyện thành công của PGS. TS. Hồ Thị Thanh Vân và Nguyễn Thị Hiệp (Giải thưởng Quốc tế L’Oreal International Rising Talents năm 2022 và 2018) đã chứng minh rằng: "Khi rào cản giới được gỡ bỏ, phụ nữ Việt Nam hoàn toàn có thể dẫn dắt những nghiên cứu tiên phong".