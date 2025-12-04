Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg
Khoa học

Cuộc thi Quốc gia STEM, AI và Robotics 2025-2026: Ươm mầm nhân lực chất lượng cao

TPO - Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025 - 2026 (VSAR) là sân chơi công nghệ lớn với chủ đề "Năng lượng cho tương lai" được tổ chức bởi Báo Tiền Phong phối hợp cùng Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Đại học Bách Khoa. VSAR khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các thử thách thực tiễn như lắp ráp robot nhà máy điện gió, pin mặt trời và lập trình trí tuệ nhân tạo. Cuộc thi nhằm mục tiêu thúc đẩy đổi mới giáo dục STEM, bồi dưỡng tư duy số, kỹ năng sáng tạo và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, làm chủ tri thức cho tương lai đất nước.

Bảo Anh
#STEM #AI #Robotics #Năng lượng #Giáo dục

Xem nhiều