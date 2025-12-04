Cuộc thi Quốc gia STEM, AI và Robotics 2025-2026: Ươm mầm nhân lực chất lượng cao

TPO - Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025 - 2026 (VSAR) là sân chơi công nghệ lớn với chủ đề "Năng lượng cho tương lai" được tổ chức bởi Báo Tiền Phong phối hợp cùng Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Đại học Bách Khoa. VSAR khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các thử thách thực tiễn như lắp ráp robot nhà máy điện gió, pin mặt trời và lập trình trí tuệ nhân tạo. Cuộc thi nhằm mục tiêu thúc đẩy đổi mới giáo dục STEM, bồi dưỡng tư duy số, kỹ năng sáng tạo và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, làm chủ tri thức cho tương lai đất nước.