Giới trẻ

Google News

Trao học bổng tiếp sức học sinh, sinh viên Đắk Lắk vượt khó

Huỳnh Thủy
TPO - Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu và trao 138 suất học bổng.

Chiều 15/11, Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình tuyên dương “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm học 2024 - 2025, đồng thời trao các học bổng “Thắp sáng ước mơ”, “Vững tương lai” và “Vừ A Dính”.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao 60 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ” (mỗi suất 3 triệu đồng) dành cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và chịu ảnh hưởng thiên tai; tổng trị giá 180 triệu đồng.

tienphong-2.jpg
Các em học sinh được trao học bổng.

Ban Tổ chức trao học bổng “Vững Tương lai” cho 14 học sinh và 4 sinh viên nhận học bổng, mỗi suất 10 triệu đồng, do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp nhà tại trợ hỗ trợ; tổng trị giá 180 triệu đồng.

60 suất học bổng “Vừ A Dính” (mỗi suất 1 triệu đồng) tặng học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh, tổng trị giá 60 triệu đồng, do Quỹ học bổng “Vừ A Dính” và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tài trợ.

tienphong-3.jpg
Các suất học bổng góp phần tiếp sức các em đến trường.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh cho 2 học sinh khối trung cấp. Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh cho 46 học sinh có thành tích nổi bật, tích cực tham gia hoạt động Đoàn, phong trào tình nguyện và có thể lực tốt.

Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh công nhận 5 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt”, 39 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm học 2024 - 2025.

tienphong-4.jpg
Các em học sinh được tuyên dương.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Thao Giang - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, cho biết: Những phong trào “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” và “Sinh viên 5 tốt” đã tạo môi trường rèn luyện toàn diện cho học sinh, sinh viên. Nhiều em vượt khó, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu và hoạt động xã hội, trở thành nguồn cảm hứng, lan tỏa tinh thần vươn lên trong thế hệ trẻ.

Anh Nguyễn Thao Giang nhấn mạnh, những suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em thêm vững tin và tiếp tục nỗ lực trên hành trình học tập, rèn luyện.

Anh Nguyễn Thao Giang cũng gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ trẻ Đắk Lắk. Sự chung tay của các cơ quan, doanh nghiệp đã góp phần nâng bước ước mơ, mở ra nhiều cơ hội học tập và trưởng thành cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh.

Huỳnh Thủy
