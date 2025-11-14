Lễ tuyên dương 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2025: Lan toả những điều tử tế, giá trị tốt đẹp

TPO - Tại lễ tuyên dương các giáo viên xuất sắc, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, các thầy cô không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn gieo mầm đạo đức, bồi dưỡng nhân cách sống đẹp, trở thành tấm gương sáng để học trò noi theo; để những điều tử tế, những giá trị tốt đẹp được lan tỏa và nhân lên mỗi ngày.

Tối 14/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long tổ chức Lễ tuyên dương “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025.

Dự chương trình có ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Dương Triều

Tri thức, niềm tin vẫn thắp lên từ khó khăn

Phát biểu tại lễ tuyên dương, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, giáo dục là nền tảng định hình tương lai phát triển của đất nước, nhưng yếu tố quan trọng nhất tạo nên sức mạnh của giáo dục chính là đội ngũ thầy cô giáo.

Từ những giảng đường hiện đại giữa thành phố đến những lớp học đơn sơ nơi biên giới, hải đảo, hình ảnh thầy giáo, cô giáo luôn sáng lên bằng tình yêu nghề, lòng nhân ái và khát vọng gieo mầm tri thức cho thế hệ trẻ.

“Chính sự tận tụy, hy sinh thầm lặng của các thầy cô đã làm nên chất lượng của giáo dục, bồi đắp tri thức, nhân cách và khát vọng vươn lên cho học trò, qua đó tạo dựng nguồn lực con người – động lực quyết định đối với sự phát triển bền vững của đất nước”, anh Lâm nói.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình. Ảnh: Dương Triều

Anh Lâm cho biết, năm 2025, chương trình tuyên dương 80 thầy cô giáo cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang trực tiếp giảng dạy tại 248 xã vùng biên giới của 22 tỉnh, thành phố.

Trong số những gương được vinh danh, có những thầy cô đã dành trọn đời công tác gắn bó với nghề, lặng lẽ bám trường, bám bản, trở thành điểm tựa tri thức giữa những vùng đất còn nhiều gian khó.

Có những thầy cô tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã nỗ lực không ngừng, nhanh chóng khẳng định năng lực chuyên môn và đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Cũng có những người vượt lên hoàn cảnh riêng, kiên trì gieo chữ ở những vùng đất xa xôi nhất của Tổ quốc.

Anh Lâm nhấn mạnh, từ những lớp học nơi lưng chừng núi, nơi dấu chân đến trường còn in trên dốc đá, nơi ánh sáng buổi học đôi khi chỉ le lói từ ngọn đèn dầu đơn sơ... tri thức vẫn được gìn giữ, niềm tin vẫn được thắp lên và tình yêu nghề của các thầy cô trở thành ngọn lửa ấm áp nhất giữa biên cương.

Trong số những gương được vinh danh, còn có những thầy giáo mang quân hàm xanh – những người vừa chắc tay súng trong ca tuần tra giữ gìn bình yên nơi tuyến đầu Tổ quốc, vừa trở về lớp học để dạy chữ, dạy người, dạy tình yêu quê hương đất nước cho bà con và các em nhỏ.

Bên cạnh đó, còn có 36 thầy cô là người dân tộc thiểu số, đại diện cho 18 dân tộc anh em như Thái, Mường, Mông, La Chí, Bố Y, Cơ Tu, Jrai, Hà Nhì…

“Thông qua chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, các thầy cô cảm nhận được tình cảm, sự trân trọng và lời tri ân chân thành mà tổ chức Đoàn, Hội và cộng đồng xã hội gửi gắm. Đó không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp bền bỉ, những hy sinh thầm lặng của các thầy cô, mà còn là lời khẳng định rằng hành trình gieo chữ của các thầy cô luôn được đồng hành, được thấu hiểu và được đặt ở vị trí xứng đáng”, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Các thầy cô giáo tham dự lễ tuyên dương Chia sẻ cùng thầy cô năm 2025. Ảnh: Xuân Tùng

Nỗ lực học tập, sống có trách nhiệm

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, những năm qua, tổ chức Đoàn, Hội và tuổi trẻ cả nước đã và đang tiếp tục triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục, như triển khai chương trình “Trường đẹp cho em”, “Nhà bán trú cho em”, “Tiếp sức đến trường”; cùng các sân chơi sáng tạo trên không gian mạng như cuộc thi “Tri ân thầy cô - Chia sẻ cùng thầy cô” trên TikTok hay Cuộc thi Báo chí chia sẻ cùng thầy cô.

Tất cả những hoạt động đó đều mang chung một thông điệp “Tri ân - Sẻ chia - Đồng hành”, nhằm chăm lo tốt hơn cho thầy cô và các em học sinh ở những vùng còn nhiều khó khăn.

“Chúng tôi tin rằng tình yêu nghề và lòng tận tụy của các thầy cô chính là nguồn cảm hứng lớn lao cho thế hệ trẻ Việt Nam. Tuổi trẻ hôm nay xin được học ở thầy cô tinh thần bền bỉ vượt khó, lòng nhân ái và niềm tin không đổi vào giá trị của tri thức”, anh Lâm nói.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm kêu gọi những người trẻ, ở bất cứ nơi đâu, trên bất cứ hành trình nào, hãy thể hiện lòng biết ơn với những người thầy, người cô của mình bằng những việc làm thiết thực: nỗ lực học tập, sống có trách nhiệm, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tiếp nối tinh thần của hành trình “Chia sẻ cùng thầy cô”.

Nhiều câu chuyện cảm động về thầy cô gieo chữ, niềm tin nơi miền khó được chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Phó Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao khen thưởng giáo viên trong chương trình. Ảnh: Dương Triều

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm và Thiếu tướng Vũ Quốc Ân - Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng trao khen thưởng giáo viên trong chương trình. Ảnh: Dương Triều

Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy và Giám đốc Truyền thông đối ngoại Tập đoàn Thiên Long Trịnh Văn Hào trao khen thưởng giáo viên trong chương trình. Ảnh: Dương Triều

Các đại biểu và thầy cô được tuyên dương trong chương trình. Ảnh: Dương Triều

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn và Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Tường Lâm gửi tới đội ngũ cán bộ ngành giáo dục và toàn thể các thầy cô trên mọi miền Tổ quốc luôn giữ vững ngọn lửa yêu nghề, tiếp tục lan tỏa tri thức, nhân ái cho toàn xã hội; để mỗi bài giảng, mỗi trang giáo án, mỗi bước chân bám trường, bám bản đều góp thêm một viên gạch vào nền móng vững chắc của tương lai đất nước. Chúc sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp trồng người – sự nghiệp cao quý nhất trong mọi sự nghiệp của chúng ta thành công.