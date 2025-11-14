Làm gì để khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên kỷ nguyên mới?

TPO - Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý có những kiến nghị, đề xuất, gợi mở về vấn đề: Đoàn cần làm gì để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong thanh niên, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, 2045?

Ngày 14/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trên các lĩnh vực để xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN chủ trì hội nghị.

Thanh niên trước bước ngoặt phát triển đột phá đất nước

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong thời điểm toàn hệ thống chính trị, các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng với các mục tiêu cụ thể đến năm 2030, 2045.

Đây cũng là giai đoạn của bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số, xanh, tuần hoàn phát triển mạnh, tác động đến mọi lĩnh vực; quá trình hội nhập quốc tế của nước ta trên các lĩnh vực ngày càng sâu, rộng. Cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đang tạo cơ hội lịch sử, bước ngoặt cho sự phát triển đột phá của đất nước.

Công tác thanh niên bước vào giai đoạn đẩy nhanh triển khai Chiến lược Quốc gia về phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; tổng kết 20 năm và tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQTW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa”.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu đề dẫn tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Trong 5 năm tới, thanh thiếu nhi Việt Nam là thế hệ lớn lên trong kỷ nguyên số, có khả năng tiếp cận thông tin nhanh, tư duy và phong cách sống mới.

Đến giai đoạn 2030 - 2045, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, thanh niên sẽ chú trọng tự học, sáng tạo trên nền tảng số, tham gia khởi nghiệp, dịch chuyển lao động và hội nhập quốc tế.

Đa số thanh niên đề cao giá trị truyền thống, ý thức trách nhiệm với Tổ quốc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện lòng yêu nước, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, sáng tạo và lẽ sống vì cộng đồng.

Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển, thế hệ trẻ ngày nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới. Nhiều vấn đề xã hội của thanh niên cũng đang đặt ra những yêu cầu mới trong công tác quản lý, giáo dục, xây dựng chính sách đảm bảo mục tiêu phát triển thanh niên.

Anh Triết nhấn mạnh, từ những yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, yêu cầu của sự phát triển và những vấn đề của thế hệ trẻ hiện nay, đặt ra cho tổ chức Đoàn cần phải có cách tiếp cận mới, đồng thời phải đổi mới phương thức hoạt động để thực hiện nhiệm vụ chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy, tạo môi trường rèn luyện cho thế hệ trẻ trở thành những con người mới xã hội chủ nghĩa, vừa hồng vừa chuyên, nguồn nhân lực có đầy đủ năng lực, tiềm năng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tiên phong trong kỷ nguyên mới

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết nêu rõ, dự thảo Báo cáo thể hiện rõ tinh thần kế thừa, phát triển và cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, đồng thời xác định rõ vai trò tiên phong của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam trong các lĩnh vực trọng yếu của đất nước.

Đặc biệt, báo cáo đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của Đoàn trong phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; trong đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; trong phát triển nhân lực chất lượng cao; trong hội nhập quốc tế và đóng góp cho cộng đồng; trong xây dựng văn hóa và con người Việt Nam thời đại mới.

“T.Ư Đoàn rất mong ngày hôm nay các chuyên gia, nhà khoa học sẽ gợi mở, đề xuất cho Đoàn những vấn đề và những nội dung công việc Đoàn cần quan tâm triển khai trong nhiệm kỳ 2026 – 2031”, anh Triết nói.

Anh Triết đề nghị hội nghị tập trung trao đổi, góp ý đối với những đặc điểm, xu thế mới của thanh niên hiện nay và những vấn đề trọng tâm của tình hình thanh thiếu nhi mà tổ chức Đoàn cần quan tâm trong nhiệm kỳ tới. Đoàn cần làm gì để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong thanh niên, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, 2045.

Các đại biểu có thể gợi mở, đề xuất thêm cho T.Ư Đoàn về nội hàm của các phong trào, chương trình cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước, tình hình thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới. Gợi ý, đề xuất đối với các khâu đột phá, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn phát triển của tổ chức Đoàn trong giai đoạn mới.

Các chuyên gia, nhà khoa học góp ý, đề xuất tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng