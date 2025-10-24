Biên soạn sách Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam

TPO - Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, sách “Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam”, sản phẩm cuối cùng phải là một công trình có tính lịch sử, trung thực, hấp dẫn, có tính thời đại, tính hiện đại, phù hợp với yêu cầu mới.

Ngày 24/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức họp Hội đồng biên tập, nhóm cố vấn khoa học và nhóm biên soạn sách “Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam”.

Chủ trì buổi họp có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: BTC

Sách “Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam” nằm trong các xuất bản phẩm chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Cuốn sách là sự tri ân và thể hiện tinh thần tiếp lửa cống hiến của các thế hệ đoàn viên, thanh niên hôm nay và mai sau.

Phát biểu kết luận, anh Bùi Quang Huy đã chỉ đạo, định hướng cho việc triển khai dự án trong thời gian tới, từ cách tiếp cận lịch sử, phương pháp biên soạn cho đến tiến độ và sự phối hợp giữa các đơn vị.

Về các mốc lịch sử, anh Huy nêu rõ lịch sử Đoàn bắt đầu từ năm 1931, còn giai đoạn trước đó cần được tiếp cận là thời kỳ của các phong trào thanh niên và có cách viết phù hợp.

Anh Huy cũng lưu ý việc thể hiện vai trò của Đoàn và thanh niên tham gia các hoạt động, nhiệm vụ lớn của đất nước. Nhiều hoạt động có sự tham gia của thanh niên nhưng không phải là phong trào do Đoàn phát động, mà là sự tham gia vào các nhiệm vụ chung của đất nước.

Anh dẫn chứng việc tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) - Phố Nối (Hưng Yên), hỗ trợ triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp…

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: BTC

Về cấu trúc, anh Huy tán thành với ý kiến chia các giai đoạn lịch sử theo từng 10 năm. Anh Huy cũng gợi mở về một chương cuối cùng, không chỉ tổng kết sứ mệnh lịch sử mà còn mở ra sứ mệnh của Đoàn trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Anh Bùi Quang Huy cũng lưu ý, với những vấn đề còn tranh luận lớn, cần tổ chức tọa đàm, hội thảo để có cơ sở khoa học vững chắc. Sản phẩm cuối cùng phải là một công trình có tính lịch sử, trung thực, hấp dẫn, có tính thời đại, tính hiện đại, phù hợp với yêu cầu mới.