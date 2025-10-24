“Tủ đồ 0 đồng” kéo dài tuổi thọ đồ dùng cũ

TP - Từ mong muốn sẻ chia và chung tay vượt qua khó khăn, sáng kiến “Tủ đồ 0 đồng” đã ra đời, trở thành điểm tựa ấm áp cho sinh viên nội, ngoại trú.

Không chỉ mang ý nghĩa nhân văn, mô hình còn góp phần lan tỏa lối sống xanh; khi mỗi món đồ được trao đi là một vòng đời mới được kéo dài, giảm rác thải, tiết kiệm tài nguyên và nuôi dưỡng ý thức tiêu dùng bền vững trong cộng đồng sinh viên.

Góp đồ cũ - sẻ chia yêu thương

Sau cơn bão Matmo, khu ký túc xá Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên vẫn còn loang lổ những vệt bùn. Toàn bộ tầng 1 của bảy dãy ký túc xá ngập sâu trong nước suốt nhiều giờ, khiến hàng trăm sinh viên phải sơ tán khẩn cấp trong đêm.

Khi nước rút, khung cảnh hoang tàn hiện ra: giường tủ, chăn màn, sách vở, thiết bị điện tử đều hư hỏng, nhiều đồ dùng cá nhân không thể cứu vãn. Không chỉ sinh viên nội trú, hàng trăm sinh viên ngoại trú cũng chịu thiệt hại nặng nề, có phòng bị ngập đến tận mái nhà, phương tiện đi lại, laptop, sách vở bị nước cuốn trôi. Theo thống kê sơ bộ, gần 1.000 sinh viên của trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong khi nhà trường và các thầy cô nỗ lực khắc phục hậu quả, hỗ trợ sinh viên trở lại học tập, vẫn còn đó những thiệt hại không thể đo đếm hết. Nhiều sinh viên xa nhà, đặc biệt là sinh viên dân tộc thiểu số, rơi vào cảnh trắng tay sau bão. Chính trong hoàn cảnh ấy, một sáng kiến nhỏ nhưng đầy nhân văn đã ra đời: “Tủ đồ 0 đồng” với mục đích vừa kéo dài tuổi thọ của đồ dùng cũ, vừa là nơi sẻ chia vật chất, lan tỏa yêu thương.

Ý tưởng về “Tủ đồ 0 đồng” bắt nguồn từ hai giảng viên của trường là chị Nguyễn Đỗ Hồng Nhung (Khoa Tâm lý - Giáo dục) và chị Nguyễn Thị Hòa (Phó Bí thư Đoàn trường, giảng viên Khoa Lịch sử). Chứng kiến sinh viên của mình vật lộn trong nước ngập, rơi nước mắt vì mất hết đồ dùng học tập, họ tự hỏi: “Làm thế nào để giúp các em vượt qua giai đoạn này?”.

“Câu trả lời đến từ điều giản dị nhất, chúng tôi cùng nhau tạo ra một tủ đồ chung, nơi những người có thể giúp sẽ mang đến những món đồ còn tốt, còn người gặp khó khăn có thể đến nhận một cách tự nhiên, không ngại ngần”, chị Nhung chia sẻ.

“Tủ đồ 0 đồng” ai cần đến lấy, ai có đến cho

Ngay khi ý tưởng được chia sẻ, Ban Giám hiệu và Đoàn trường đã ủng hộ, sử dụng phòng B6 của khu ký túc xá làm địa điểm đặt tủ đồ. Theo đó, Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện của trường đảm nhận việc thu gom, phân loại, giặt là và sắp xếp từng món đồ.

“Chúng tôi muốn tủ đồ không chỉ gọn gàng mà còn ấm áp, tôn trọng người nhận. Quần áo đều được giặt sạch, gấp gọn, phân loại theo kích cỡ. Mỗi nhu yếu phẩm đều được dán nhãn rõ ràng, để ai đến cũng cảm thấy mình được sẻ chia”, chị Nhung nói.

Tạo vòng đời cho đồ dùng cũ

Ngày 15/10, “Tủ đồ 0 đồng” chính thức mở cửa. Chỉ sau vài ngày phát động, số lượng đồ tiếp nhận đã vượt xa mọi dự đoán với hơn 2.000 bộ quần áo; hàng trăm đôi giày dép, ba lô, túi xách; sách, vở cùng hàng trăm vật dụng sinh hoạt…

Tất cả đều được gửi gắm qua những chuyến xe khách, qua tay thầy cô, phụ huynh, cựu sinh viên và người dân địa phương. Từ các địa phương xa, đồ được gửi theo xe khách để các bạn tình nguyện viên nhận, giặt sạch, gấp gọn, sắp xếp theo loại và kích cỡ; nhu yếu phẩm được phân nhóm, sắp xếp để người nhận dễ chọn lựa.

Sinh viên tình nguyện phân loại quần áo cũ từ nhà hảo tâm gửi về “Tủ đồ 0 đồng”

Không dừng lại ở việc hỗ trợ khẩn cấp sau bão, “Tủ đồ 0 đồng” sẽ được Đoàn Thanh niên của trường duy trì thường xuyên trong thời gian tới để tạo vòng đời cho quần áo, vật phẩm cũ nhưng vẫn còn giá trị sử dụng.

“Chúng tôi nhận ra rằng, thay vì bỏ đi những món đồ vẫn còn tốt, việc chia sẻ lại cho người cần chính là một cách sống xanh, bền vững. Mỗi món đồ được trao đi là một lần vòng đời của vật dụng được kéo dài, hạn chế rác thải và giảm gánh nặng cho môi trường. Và mỗi hành động nhỏ đều góp phần nuôi dưỡng ý thức tiêu dùng có trách nhiệm”. Giảng viên Nguyễn Đỗ Hồng Nhung (Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên)

“Chúng tôi nhận ra rằng, thay vì bỏ đi những món đồ vẫn còn tốt, việc chia sẻ lại cho người cần chính là một cách sống xanh, bền vững. Mỗi món đồ được trao đi là một lần vòng đời của vật dụng được kéo dài, hạn chế rác thải và giảm gánh nặng cho môi trường. Và mỗi hành động nhỏ đều góp phần nuôi dưỡng ý thức tiêu dùng có trách nhiệm”, chị Nhung nói.

Theo chị Nhung, rất nhiều quần áo, giày dép được gửi tới “Tủ đồ 0 đồng” đều vẫn còn mới, hầu như chỉ qua sử dụng vài lần. Vì vậy, trong bối cảnh mà rác thải thời trang, đồ nhựa và hàng tiêu dùng đang gia tăng chóng mặt, việc kéo dài vòng đời của mỗi món đồ trở thành một hành động thiết thực để giảm tải áp lực cho Trái đất. Mỗi chiếc áo, đôi giày, hay quyển vở được trao đi là một lần hạn chế lãng phí, giảm lượng rác thải ra môi trường và tiết kiệm năng lượng, tài nguyên dùng cho sản xuất mới, giảm áp lực xả thải ra môi trường sau thiên tai.