Vệ sinh môi trường, 'đổi rác lấy cây' xây dựng văn minh đô thị

Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024 do T.Ư Đoàn tổ chức tại Hải Phòng, ngày 26/5, đoàn công tác do anh Ngô Văn Cương – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Đoàn dẫn đầu đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa.

Đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Chuột (SN 1935) tại xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên. Mẹ Đào Thị Chuột là vợ liệt sĩ Lê Văn Cảo và mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Nam.

Tại đây, anh Ngô Văn Cương – Bí thư T.Ư Đoàn ân cần thăm hỏi, động viên và chúc Mẹ Đào Thị Chuột có sức khoẻ thật tốt, vui vầy cùng con cháu; đồng thời bày tỏ tình cảm, biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp của Mẹ và gia đình.

Đoàn cũng đã tham gia Ngày hội Văn hóa giao thông năm 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn” tại trường THPT Thái Phiên (phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền) gồm chuỗi hoạt động, như: Phát động Cuộc thi sáng tạo “Ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; ra quân tuyên truyền lưu động Năm An toàn giao thông 2024; biểu diễn thời trang chủ đề “Safe Style Fashion Show”; tập huấn kiến thức An toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh.

Bên cạnh đó, đoàn đã tham dự lễ khánh thành khu vui chơi thiếu nhi tại phường Cầu Tre (quận Ngô Quyền); ra quân Đội hình TNTN xây dựng văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, bóc xóa biển quảng cáo rao vặt, lắp đặt các thùng rác công cộng, tuyên truyền về văn minh đô thị, trao tặng thùng rác công cộng; và chương trình “Đổi rác lấy cây” tại phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền).

Dịp này, đoàn đã trao tặng 20 thùng rác phân loại, loại 2 ngăn gồm ngăn chứa rác vô cơ và ngăn chứa rác hữu cơ, để người dân phân loại rác ngay đầu nguồn.