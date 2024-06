Tướng công an nói về nguyên nhân vụ cháy khiến 14 người chết ở phố Trung Kính

TPO - Tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý II/2024 tổ chức chiều 26/6, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về nguyên nhân gây ra vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh ở phố Trung Kính (quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) khiến 14 người chết hồi cuối tháng 5/2024.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, nguyên nhân vụ cháy khiến 14 người chết ở phố Trung Kính được xác định "do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực đầu xe máy điện, làm cháy lớp vỏ cách điện rồi cháy lan sang các xe máy xung quanh".

Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ cháy, ngày 25/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về PCCC và tiến hành các biện pháp điều tra hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Cơ quan Cảnh sát điều tra tập trung làm rõ hai vấn đề: Một là việc cho thuê, vận hành nhà trọ, xác định trách nhiệm của hai người tổ chức cho thuê trọ là chủ nhà, tuy nhiên hai người này đã tử vong trong vụ cháy nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

Thứ hai, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan trách nhiệm quản lý Nhà nước, quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo PCCC đối với nhà trọ nêu trên.

"Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với Viện Kiểm sát thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Không có vùng cấm, không bao che để làm gương cho các trường hợp khác để giáo dục phòng ngừa chung", Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nêu.

Theo Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cũng như với vụ cháy làm 56 người chết ở quận Thanh Xuân, công an thành phố sẽ "đánh giá, xem xét trách nhiệm của nhóm cơ quan nhà nước, nếu có vi phạm, bất kể là ai đều xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật".

Trước đó, hồi 0h46 ngày 24/5/2024, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân; tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an thành phố đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố và Công an quận Cầu Giấy, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa khẩn trương đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Đến 0h52’ cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn. Thời điểm này đám cháy đã phát triển mạnh, thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy.

Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và kịp thời cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện. Đến 01h26’, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến 14 người tử vong.