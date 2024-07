TP - Thời gian qua, nhiều cơ sở Đoàn trong thành phố Bắc Ninh triển khai chương trình đổi rác lấy cây xanh đến các em thiếu nhi. Chương trình này giúp các em có ý thức bảo vệ môi trường.

Cuối tuần, nhiều em học sinh ở phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh hồ hởi mang theo những túi rác thải nhựa, giấy báo cũ đến các anh chị Đoàn phường Tiền An để đổi lấy quà. Phần quà mà các em nhận lại là cây xanh mang về để ở nhà.

Chương trình ý nghĩa này đã được Đoàn phường Tiền An thực hiện đều đặn trong nhiều năm qua. Anh Nguyễn Quốc Mạnh, Bí thư Đoàn phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh chia sẻ, vào thời điểm nghỉ hè, Đoàn phường Tiền An tổ chức nhiều hoạt động vui chơi bổ ích cho các em thiếu nhi, trong đó có chương trình đổi rác lấy cây xanh.

Chương trình này được Đoàn phường Tiền An triển khai từ năm 2019 và được nhiều em thiếu nhi trong phường hưởng ứng. Chỉ tính riêng ngày thứ 5 tuần trước, hơn 60 bạn nhỏ trong phường đã mang rác đến đổi lấy cây xanh. Đoàn phường Tiền An thu về khoảng 1,5 tạ rác thải nhựa, giấy báo cũ và vỏ lon bia. Phần quà các em nhận được là cây xanh, đồ dùng học tập.

Anh Mạnh cho biết thêm, chương trình đổi rác lấy cây xanh của Đoàn phường Tiền An còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh. Thấy các em thiếu nhi thu gom rác thải nhựa, vỏ lon bia, cha mẹ các em rất phấn khởi và đồng hành với các em.

Thậm chí, có phụ huynh còn chủ động nhặt vỏ lon bia, rác thải nhựa ở nơi công cộng để cùng các em mang đến Đoàn phường Tiền An đổi lấy cây xanh. “Chúng tôi triển khai chương trình đổi rác lấy cây xanh đến các em thiếu nhi với mong muốn giúp các bạn nhỏ biết phân loại rác thải, có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường sống xung quanh”, anh Mạnh chia sẻ.

Chị Trần Thu Hà, Bí thư Thành Đoàn Bắc Ninh cho hay, chương trình đổi rác lấy cây xanh được Thành Đoàn Bắc Ninh triển khai rộng khắp đến các cơ sở Đoàn trong toàn thành phố. Hoạt động này tiến hành ở nhiều thời điểm khác nhau trong năm, trọng tâm vào chiến dịch tình nguyện hè.

Chương trình mang lại hiệu ứng tích cực khi nhận được sự đồng tình ủng hộ của các em học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh nhằm thay đổi ý thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường. Thậm chí, cơ sở Đoàn ở nhiều trường học còn phát động phong trào thu gom rác thải nhựa, vỏ chai bia để bán lấy tiền tiết kiệm giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.