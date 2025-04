Bản tin 8H: Phó Chủ tịch xã tử vong trên sông La Bá

TPO - Một Phó Chủ tịch xã ở Lâm Đồng tử vong do lật xuồng tại khu vực sông La Bá trong chuyến kiểm tra công tác bảo vệ rừng.

Vào 14h ngày 5/4, tai nạn xảy ra trên sông La Bá, đoạn thuộc xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Trọng Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Trường, sử dụng xuồng của một hộ dân để qua sông La Bá trong lúc tuần tra bảo vệ rừng. Tuy nhiên, khi xuồng đến giữa dòng bị nước cuốn và nhấn chìm. Sau khi vụ việc xảy ra, một số người dân gần đó tổ chức lặn tìm và cứu ông Bình nhưng không thành công. Đến 18h cùng ngày, thi thể ông Nguyễn Trọng Bình được tìm thấy. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Chiều 5/4, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin trong ngày, toàn quốc xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông làm chết 32 người, bị thương 22 người.Trong ngày, CSGT công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý hơn 8.600 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, qua đó tạm giữ 37 ô tô, hơn 2.300 xe máy và 90 phương tiện khác. Cảnh sát cũng tước 426 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm giấy phép lái xe 1.085 trường hợp. Theo Cục CSGT, trong ngày nghỉ cuối tuần, CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 1.600 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; vi phạm về tốc độ hơn 2.000 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 114 trường hợp; vi phạm ma túy 10 trường hợp.

Khoảng 17h5 ngày 5/4, tại khu vực ngã 3 Nguyễn Văn Linh - đường vòng cầu Niệm (Lê Chân, Hải Phòng), tài xế Nguyễn Văn Hà (SN 1965, quê Hưng Yên) lái xe đầu kéo BKS 29H-06914, kéo theo rơ moóc BKS 29R - 50450 chở theo 1 cuộn tôn nặng 28 tấn, được chằng bằng xích sắt. Tài xế cho biết khi đến địa điểm trên, có tín hiệu đèn giao thông chuyển từ xanh sang đỏ, ông buộc phải phanh gấp, khiến cuộn tôn rơi xuống đường. Sau đó, CSGT lập biên bản xử phạt 10 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe đối với ông Nguyễn Văn Hà về lỗi: Vận chuyển hàng trên xe có chằng buộc nhưng không đảm bảo an toàn, theo Nghị định 168/2024.

Vào khoảng 16h ngày 5/4, tại khu vực núi Hài thuộc phường Chiềng An, đoạn giáp ranh với bản Tông, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, xảy ra vụ cháy rừng. Đám cháy bùng phát mạnh trên vách đá cao, nơi có nhiều cây khô, khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn. Đến 18h30 cùng ngày, khoảng 300 người tham gia chữa cháy, bao gồm lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an tỉnh Sơn La, lực lượng Quân đội thuộc Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La, Hạt Kiểm lâm thành phố, Lực lượng tại chỗ của bản Hài và bản Tông. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ. Ước tính diện tích bị cháy khoảng 4ha rừng.

Ngày 5/4, thông tin từ Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho hay, đến thời điểm hiện nay, cả nước đã hỗ trợ xóa được 189.243 căn nhà tạm, nhà dột nát, trong đó khánh thành 92.291 căn và khởi công mới 96.952 căn. Trong tổng số 189.243 căn nhà nói trên, có 18.024 căn là hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng; 64.900 căn là hỗ trợ nhà ở thuộc 2 chương trình mục tiêu quốc gia và 106.319 căn là hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Như vậy, tính từ ngày 29/3 đến ngày 4/4, cả nước tăng khoảng 21.000 căn (hoàn thành và xây mới); bình quân mỗi địa phương hỗ trợ 48 căn/ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/4, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm. Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường yếu, lệch đông, từ đêm 6-7/4, khu vực vùng núi tiếp tục có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; từ 8/4 mưa giảm, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời hửng nắng. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ nay đến đêm 7/4 có mưa, mưa nhỏ; từ 8/4 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Bắc Trung Bộ từ 8/4 có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời hửng nắng; riêng thời kỳ từ 10-12/4 có nơi nắng nóng.