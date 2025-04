Bản tin 8H: Thêm một doanh nhân Việt rời danh sách tỷ phú USD

TPO - Chủ tịch Tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang ra khỏi danh sách tỷ phú USD của Forbes do tài sản giảm nhanh theo biến động giá cổ phiếu.

Tính tới chiều 4/4, Chủ tịch Tập đoàn Masan (MSN) Nguyễn Đăng Quang đã không còn trong danh sách tỷ phú USD của Forbes. Trước đó, trong danh sách tỷ phú năm 2025, ông Nguyễn Đăng Quang là một trong 5 tỷ phú USD tại Việt Nam. Tuy nhiên, cổ phiếu Masan giảm mạnh theo thị trường chung trong 2 phiên 3-4/4 khiến tài sản của doanh nhân này giảm mạnh. Tính tới chiều 4/4, theo Forbes, Việt Nam còn 4 tỷ phú USD gồm: Chủ tịch Vingroup (VIC) - ông Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - chủ tịch HĐQT VietJet, ông Trần Đình Long - chủ tịch HĐQT Hòa Phát và ông Hồ Hùng Anh - chủ tịch HĐQT Techcombank. Ngày 10/3, ông Trần Bá Dương - chủ tịch Tập đoàn Thaco, cũng rời khỏi danh sách này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/4, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh tăng cường nhưng yếu và lệch Đông nên khu vực này sẽ có mưa, mưa rào rải rác. Riêng phía Tây Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm. Mưa lớn cục bộ ở phía Tây Bắc Bộ được dự báo kéo dài đến ngày 7/4. Không khí lạnh cũng sẽ khiến nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm nhẹ, lạnh về đêm và sáng. Hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (5-6/4), Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến ở mức 45-50%. Nắng nóng ở Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng 10/4. Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ trời có mây, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào cục bộ, ban ngày trời nắng ráo.

Tối 4/4, thông tin từ Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết đã ban hành Quyết định về việc cho thôi Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, đối với ông Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), người Việt Nam ở Angola. Quyết định trên được đưa ra sau khi Quang Linh bị bắt giữ và tạm giam để điều tra tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng". Trước đó, Tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, diễn ra hồi giữa tháng 10/2024, 397 đại biểu được Đại hội hiệp thương cử là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, trong đó có Phạm Quang Linh, đại diện cho khối kiều bào tại Angola. (XEM CHI TIẾT)

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đức Huy, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, làm Thư ký đồng chí Tô Lâm. Cụ thể, tại Quyết định 3689-QĐ/VPTW ngày 27/3/2025, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đức Huy, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, cán bộ biệt phái tại Văn phòng Trung ương Đảng làm Thư ký đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 4/4, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025. Công nhận Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM. Chỉ định Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ định Đại tá Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 4/4, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM có thông báo cho biết vừa xem xét, thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng, 3 đảng viên. Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với Đảng ủy Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng thi hành kỷ luật đối với 2 đảng viên. Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Ngô Minh Xuân, đảng viên Chi bộ 2 Khoa Y, Đảng bộ Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. (XEM CHI TIẾT)