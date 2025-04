Bản tin 8H: Hải Dương có 50 trường hợp thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi

TPO - UBND tỉnh Hải Dương đồng ý phê duyệt danh sách 50 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc hưởng chế độ, chính sách.

Ngày 31/3, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách 50 cán bộ công chức, viên chức và người lao động được nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó có 45 người nghỉ hưu trước tuổi, 5 người nghỉ thôi việc. Theo danh sách được phê duyệt, trong số 50 cán bộ công chức, viên chức và người lao động được nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc hưởng chế độ chính sách có 13 người thuộc khối Đảng, đoàn thể; còn lại là cán bộ thuộc khối chính quyền. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ thông báo đến cơ quan, đơn vị, tổ chức có đối tượng nghỉ hưu trước tuổi để thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng kịp thời, bảo đảm quy định.

Khoảng 1h56 ngày 31/3, tại ngôi nhà trọ của gia đình ông Nguyễn Cao C. (SN 1948, ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.Tới khoảng 2h cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Vụ hỏa hoạn khiến một bé trai 2 tuổi tử vong. Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết vào thời điểm cháy, mẹ bé trai không có nhà, cửa phòng trọ bị khóa ngoài. Nguyên nhân cháy đang được làm rõ.

Ngày 31/3, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định xử phạt hành chính đối với Đ.H.P. (SN 2006, trú xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) do không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. Số tiền phạt là 62,5 triệu đồng. Tỉnh Nghệ An yêu cầu thanh niên này phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. Lãnh đạo xã Hưng Yên Nam cho hay đợt gọi công dân nhập ngũ năm 2025, Đ.H.P trúng tuyển nghĩa vụ quân sự theo lệnh gọi nhập ngũ của địa phương. P. vui vẻ đến nhận quân tư trang và quyết định gọi nhập ngũ. Tuy nhiên, ngày 12/2, thanh niên này xuất cảnh ra nước ngoài du học, ngay trước ngày giao nhận quân 2 ngày.

Khoảng 13h23 ngày 31/3, trên tuyến quốc lộ 1 (thuộc ấp Lợi Đông, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách với xe máy, khiến hai người tử vong tại chỗ.Theo thông tin ban đầu, xe khách BKS 69B-003.xx (loại xe 41 chỗ, trên xe không có hành khách), do ông L.H.N (36 tuổi, ngụ xã Định Bình, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) điều khiển, va chạm với xe máy BKS 69B1-188.xx, do anh L.V.T (31 tuổi, ngụ xã Tân Hải, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) điều khiển chở theo vợ là chị T.K.C, tại đoạn cống Kinh Ngang (thuộc ấp Lợi Đông, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước). Hậu quả, vụ va chạm khiến anh T và chị C tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe khách đến cơ quan công an trình diện.

Tối 31/3, ông Lê Bá Trưng, Chủ tịch UBND thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, xác nhận đã tìm thấy thi thể H.T.M. (SN 2004, trú tại xã Gia Ninh) - người nhảy cầu Quán Hàu vào chiều 29/3.Trước đó, khoảng 16h ngày 29/3, người dân địa phương phát hiện 1 đôi dép và 1 chiếc xe máy chở hàng để trên cầu Quán Hàu, nghi ngờ có người nhảy xuống sông tự tử. Cơ quan chức năng xác định chủ chiếc xe máy là anh H. T. M., làm nghề giao hàng. Camera từ bộ phận nâng cấp, sửa chữa cầu Quán Hàu ghi lại hình ảnh nam thanh niên này leo lên lan can cầu để nhảy xuống.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1-2/4, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vài nơi. Trời rét, riêng vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại. Từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào rải rác; phía bắc trời rét. Khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Ban Nội chính Trung ương vừa ban hành Quyết định số 1335-QĐ/BNCTW, ngày 24/3/2025 về việc bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, được sự đồng ý của Ban Bí thư, Ban Nội chính Trung ương bổ nhiệm ông Nguyễn Đại Nghĩa, Vụ trưởng, giữ chức vụ Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ông Nguyễn Đại Nghĩa có nhiệm vụ tham mưu cho Trưởng Ban Nội chính Trung ương và lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ, thi đua, khen thưởng và quan hệ quốc tế của Ban Nội chính Trung ương. (XEM CHI TIẾT)