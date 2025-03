Bản tin 8H: Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng thêm nhiệm vụ mới

TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng làm Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 674/QĐ-TTg ngày 28/3/2025 kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi). Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng làm Trưởng Ban chỉ đạo. Ban Chỉ đạo xây dựng dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) được thành lập theo Quyết định số 457/QĐ-TTg ngày 28/5/2024. Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) theo đúng tiến độ và quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 28/3, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh ký quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67. Theo quyết định này, tổng cộng 119 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được phê duyệt nghỉ hưu trước tuổi nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy. Các sở, ngành và địa phương thuộc TP Đà Nẵng có các cán bộ trong diện nghỉ hưu trước tuổi gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo (1); Sở Y tế (4); Sở Tài chính (4); Sở Nông nghiệp và Môi trường (51); Sở Xây dựng (15); Sở Nội vụ (7); Sở Khoa học và Công nghệ (4); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng (1); quận Hải Châu (3); quận Thanh Khê (12); quận Sơn Trà (7); quận Ngũ Hành Sơn (4); quận Liên Chiểu (2); huyện Hòa Vang (4).

Ngày 28/3, Công an phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đang phối hợp điều tra nguyên nhân một người đàn ông người nước ngoài bị rơi từ tầng 5 toà chung cư trên địa bàn phường. Theo đó, khoảng 17h45 cùng ngày, tại khu chung cư CT1 khu đô thị Linh Đàm (phường Đại Kim), người dân phát hiện người đàn ông nước ngoài ngồi vắt vẻo ở ngoài lan can chung cư. Mọi người cố giữ lại nhưng người đàn ông vùng vẫy cố thoát ra. Khi xe thang tới hiện trường, người đàn ông bị rơi xuống mái tầng 2 của toà nhà và bị thương. Người này sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Y học cổ truyền dân tộc (phường Đại Kim). Thông tin ban đầu, nạn nhân là anh T.D.L. (SN 1987, quốc tịch Mỹ), bị gãy chân.

Ngày 28/3, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần thuộc Viện các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thông báo về một trận động đất độ mạnh 3,0 xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Trận động đất xảy ra vào lúc 12h56 cùng ngày, tại khu vực thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2km. Cấp độ rủi ro thiên tai được đánh giá ở mức 0. Trận động đất này xảy ra trước trận động đất có độ lớn 7,3 xảy ra ở Myanmar (lúc 13h20 ngày 28/3) gây rung chuyển Myanmar, Thái Lan, trong đó Hà Nội và TPHCM cũng cảm nhận rung lắc.

Ngày 28/3, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký quyết định cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật, chiến sĩ Cảnh sát cơ động thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thượng sĩ Nhật đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm nguy hiểm, chống người thi hành công vụ tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vào ngày 3/3. Trước đó, chiến sĩ Nhật cũng được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, truy thăng quân hàm Thượng sĩ và trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm".

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ 29/3, không khí lạnh tăng cường khiến Bắc Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 17-19 độ C. Ngày 29/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.