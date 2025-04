Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

Sáng 1/4, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì Lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ đối với Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Đại Thắng công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Nghị quyết quyết nghị phê chuẩn ông Nguyễn Quốc Hùng, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Quốc Hùng đã có nhiều đóng góp trong công tác chuyên môn, trải qua nhiều cương vị công tác.

Ông Nguyễn Quốc Hùng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn là sự ghi nhận của Đảng và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, tận tụy, cống hiến trong suốt thời gian vừa qua. Đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn đối với tân Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, trên cương vị mới, ông Nguyễn Quốc Hùng sẽ cùng với Thường trực Ủy ban tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ ở cương vị mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng khẳng định, đây là vinh dự, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đối với cá nhân, đồng thời cũng là trách nhiệm cao hơn trước Đảng, Nhà nước, Quốc hội, cử tri và Nhân dân.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh, trên cương vị mới sẽ chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Quốc hội; luôn đề cao trách nhiệm và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; luôn đoàn kết, thống nhất vì sự nghiệp phát triển chung của Quốc hội và Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Ông Nguyễn Quốc Hùng sinh ngày 19/4/1969, quê quán xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng từng làm Phó Giám đốc Công an Hải Phòng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam. Sau đó, ông giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an). Tháng 12/2023, ông Hùng được biệt phái đến nhận công tác tại Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV. Tháng 1/2024, ông được phê chuẩn Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV.