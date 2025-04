Bộ Công an đề xuất khen thưởng đối với anh Huỳnh Trí Phúc hy sinh khi truy bắt tội phạm

TPO - Bộ Công an đang đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước có hình thức khen thưởng xứng đáng đối với sự hy sinh của anh Huỳnh Trí Phúc khi tham gia truy bắt tội phạm.

Ngày 3/4, đoàn công tác của Bộ Công an do thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an đã đến thăm viếng, động viên gia đình anh Huỳnh Trí Phúc, thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, hy sinh khi truy bắt tội phạm.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, thiếu tướng Lê Hồng Hiệp đã động viên, chia sẻ mất mát to lớn của gia đình và mong muốn thân nhân anh Huỳnh Trí Phúc cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống. Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp cho biết, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an luôn quan tâm, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ gia đình anh Huỳnh Trí Phúc vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, có chính sách phù hợp, kịp thời đối với người có công. Bộ Công an cũng đang đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước có hình thức khen thưởng xứng đáng đối với sự hy sinh của anh Huỳnh Trí Phúc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đoàn công tác của Bộ Công an đã trao số tiền 50 triệu đồng của Bộ Công an hỗ trợ gia đình anh Huỳnh Trí Phúc. Đây là số tiền được trích từ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương, nhằm động viên, chia sẻ với những đau thương, mất mát của gia đình anh Phúc đã dũng cảm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã tổ chức các đoàn đến viếng, thăm hỏi, động viên chia sẻ cùng gia đình anh Huỳnh Trí Phúc.

Như tin đã đưa, vào lúc 18 giờ 50 ngày 31/3, nhận tin báo tại tổ 11, khu phố Phước Kiểng, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch xảy ra vụ trộm cắp tài sản. Công an thị trấn Hiệp Phước đã nhanh chóng xuống hiện trường cùng người dân tổ chức truy bắt đối tượng. Trong quá trình truy bắt và áp giải đối tượng Ngô Tấn Việt (38 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) thì đối tượng đã dùng dao chống trả quyết liệt làm anh Huỳnh Trí Phúc - lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thị trấn Hiệp Phước bị tử vong. Đối tượng Việt sau đó bỏ trốn.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) đã bắt đối tượng Ngô Tấn Việt để điều tra về hành vi giết người.