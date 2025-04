Thanh niên truy đuổi, giúp công an phá án vụ cướp giật điện thoại của người đi đường

TPO - Trong lúc dừng xe chờ đèn đỏ trên đường Nguyễn Hội (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), chị Tiên bất ngờ bị 2 người đàn ông điều khiển xe máy áp sát giật chiếc điện thoại trong balo rồi tăng ga bỏ chạy. Phát hiện vụ việc, anh Lê Văn Lành (25 tuổi, trú phường Lạc Đạo) đã cùng nạn nhân dùng xe máy để đuổi theo.

Ngày 1/4, Công an tỉnh Bình Thuận thông tin, Công an phường Phú Trinh phối hợp với Công an phường Bình Hưng (TP.Phan Thiết) xác minh và bắt giữ 2 đối tượng giật điện thoại di động của người phụ nữ đang dừng chờ đèn đỏ.

Theo đó, vào tối ngày 27/3, khi chị Lệ Thúc Cát Tiên (18 tuổi) đang dừng xe chờ đèn đỏ trên đường Nguyễn Hội (phường Phú Trinh, TP.Phan Thiết), bất ngờ có 2 thanh niên điều khiển xe máy áp sát giật lấy chiếc điện thoại trong balo của chị rồi tăng ga bỏ chạy.

Phát hiện chị Tiên bị mất tài sản, anh Lê Văn Lành (25 tuổi, trú phường Lạc Đạo) đã cùng nạn nhân dùng xe máy đuổi theo. Di chuyển được một đoạn đường, anh Lành và chị Tiên phát hiện xe máy của 2 đối tượng cướp giật trước đó nên trình báo cho cơ quan Công an.

Qua xác minh, Công an phường Phú Trinh xác định xe máy trên thuộc sở hữu của Phan Văn Sơn (48 tuổi, trú phường Bình Hưng). Sau đó, Công an phường Phú Trinh đã phối hợp với Công an phường Bình Hưng đưa đối tượng Sơn về trụ sở công an để làm việc.

Qua đấu tranh, Sơn khai nhận, tối ngày 27/3 đã dùng xe máy chở theo Huỳnh Thanh Long (40 tuổi, trú phường Bình Hưng) đi lòng vòng trên các tuyến đường với mục đích tìm những người sơ hở trong việc bảo vệ tài sản để cướp giật và bán lấy tiền tiêu xài.

Khi đến giao lộ đường Nguyễn Hội - Lê Duẩn (phường Phú Trinh), phát hiện bên ngăn phải ba lô của chị Tiên có chiếc điện thoại nên cả 2 áp sát để thực hiện hành vi phạm tội. Sau đó, Sơn mang tài sản về nhà cất giấu.

Từ lời khai của Sơn, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Huỳnh Thanh Long. Đồng thời, thu hồi chiếc điện thoại là tang vật trong vụ án.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.